Mirtha está feliz con su vuelta, pero con miedo

Tras un largo alej a ‑ miento de los medios (obligado por la pandemia), Mirtha Legrand regresará hoy a la conducción a las 21.30, cuando “La Noche de Mirtha” vuelva a ocupar su lugar en la grilla del Trece.

Y en su regreso la “Chiqui” estará acompañada por Moria Casán, Fernando “Pato” Galmarini; José Luis “El Puma” Rodríguez y Baby Etchecopar.

Si bien la productora StoryLab, que dirige Ignacio “Nacho” Viale, había adelantado que durante esta temporada iban a jugar con el factor sorpresa, sin que ninguna de las dos emisiones, ni la del sábado ni la del domingo, a excepción del debut, tuviera su conductora designada, en una entrevista con Clarín, la “Chiqui” adelantó que lloró cuando le avisaron que el programa de los domingos se llamará “Almorzando con Juana”.

Y es que la vuelta de la diva será compartida con su nieta, la hija de Marcela Tinayre, quien la estuvo reemplazando durante la pandemia de coronavirus.

“Yo voy a estar los sábados, y Juana, los domingos. Así que los días que estoy yo el programa se va a llamar La noche de Mirtha y los domingos, a partir de ahora, será Almorzando con Juana. Cuando supe que no iba a estar mi nombre en Almorzando con... lloré. Es mucha historia, pero ella es divina y lo va a hacer muy bien”, dijo elogiando a su nieta, quien mañana recibirá a Carolina “Pampita” Ardohaín, el Polaco, Guillermo Coppola y el periodista Rolando Barbano.

Con una vida dedicada a los medios, primero como actriz y luego como conductora, “Chiquita” viene de enfrentar dos años muy difíciles a nivel personal como profesional.

Si bien contó que siente mucha alegría, felicidad, emoción, también admitió que tiene miedo. “Tengo muchas ganas. Pero, después de dos años y medio sin estar al aire, cuesta un poco la vuelta.

También tengo miedo”, remarcó. Y explicó: “Siempre me pasa. Pienso, ¿Me acordaré de los nombres? Es mucha responsabilidad. Además quiero verme bien, mona, joven y estar aler ta a todo. Me acuerdo que lo volvía loco a Daniel (Tinayre) con eso. Y él me decía: ‘íBasta, Chiquita! Te vas a acordar de todo’”.