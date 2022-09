Flor Peña reniega del lugar en el que los puso Érica Rivas

16/09/2022 - 20:42 Pura Vida

Tras las declaraciones de Érica Rivas, la actriz que le daba vida a María Elena Fuseneco en la sitcom “Casados con hijos”, y que no será parte de la versión teatral por considerar “machista” al libreto; Florencia Peña, quien interpreta a Moni Aregento, salió el cruce: “En este proyecto no hay ningún opresor. Hay buena onda y energía bien intencionada para divertir a la gente sin molestar a nadie, sin joderle la vida a nadie y sin que nadie se vaya de la obra rasgándose las vestiduras porque estamos haciendo cualquier cosa. Me parece que somos demasiado artistas y demasiado inteligentes como para darnos cuenta de que es otro momento”, dijo consultada por el programa Intrusos.

En referencia a los dichos de Rivas, la conductora de “La Puta Ama”, remarcó: “Nos puso en el lugar de los no deconstruidos y de que ella sí está deconstruida”.

E insistió: “Casados con hijos critica al machismo, no es una serie literal y justamente María Elena es el personaje feminista, el que bajaba a tierra a Pepe (el personaje de Guillermo Francella) y le mostraba su machirulaje”. No obstante aclaró sobre su relación con su colega: “No estoy de acuerdo con lo que dice y piensa, pero eso no nos hace enemigas”, destacó.