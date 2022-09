IMÁGENES | Mirtha Legrand regresó a la televisión de la Argentina: “Pensé que no volvía más”

17/09/2022 - 22:11 Pura Vida

Este sábado 17 de septiembre, a nueve meses de su última salida al aire junto a su nieta Juana Viale, a dos años y medio de que la pandemia la alejara de la pantalla, Mirtha Legrand volvió a la televisión de la Argentina, y lo hizo a la altura de su leyenda.

Esa melodía inconfundible, llena de imágenes sensoriales como solo lo hacen los clásicos.

Las puertas con las iniciales que se abrieron de par en par. Y su tan ansiado ingreso entre un mar de ovaciones, acaso la más importante y emotiva de su dilatada trayectoria.

A la hora señalada, 21.30 la pantalla de El Trece mostraba la nueva escenografía para aumentar la expectativa.





Le siguió un video con algunos de los momentos decisivos de los últimos tiempos, desde el anuncio de Juana Viale al comienzo de la cuarentena hasta el emotivo discurso de Mirtha durante los Martín Fierro. Y a las 21.32, se abrieron las puertas y sin poder contener las lágrimas, la Chiqui saludó una vez más a su público que la ovacionaba en el estudio y en cada casa a través del televisor.

Visiblemente emocionada, Mirtha se sentó a su tradicional escritorio para dar inicio formal al programa.





De inmediato, recordó a su histórica locutora Nelly Trenti, fallecida hace pocos días: “Me acompaño con una voz preciosa: ‘Con ustedes, la señora Mirtha Legrand’”, dijo antes de presentar un video en homenaje a su compañera. “Divina Nelly, nunca la olvidaré”, cerró agradeciendo a su nieto y productor, Nacho Viale.

“Pensé que no volvía más. Me costó reponerme, me pasaba todo el día leyendo y me dijeron que huya de la cama. Ahora hago kinesiología con Guillermo”, señaló Mirtha, y aprovechó para saludar a sus doctores. Luego presentó a los primeros invitados de la temporada 2022: Moria Casán y su actual pareja, el dirigente político Fernando Pato Galmarini, el periodista y conductor de A24 Baby Etchecopar y el popular cantante José Luis El Puma Rodríguez. Y tras recibir un afectuoso saludo del artista colombiano Maluma, dio comienzo formal al programa.

El nuevo estudio que alberga a Mirtha y a Juana cuenta con varios sectores: la mesa donde comerán, la cocina donde se presentan los platos, el escritorio donde las conductoras harán los anuncios y un living con escenario.





Además de los arreglos florales que darán vida al lugar, llegaron decenas de ramos de amigos que a través del gesto quieren felicitar a la protagonista de Los martes orquídeas, por su vuelta: la mayoría de los ramos son rosas rococó, sus preferidas.

Días antes de grabar su programa, Mirtha habló con Diego Leuco y Luciana Geuna en un especial para Telenoche. Y entre otros temas, le dedicó unas palabras a ese público que la espera con ansias. “No le voy a pedir que nos vea, porque es ridículo, la gente ve lo que quiere. Les digo que estoy con mucho entusiasmo y quiero me miren con ojos cariñosos, con amor. Yo busco el cariño de la gente que me rodea y doy amor también”, señaló emocionada. Y cerró con una lista de deseos: “Es una ilusión volver. No es fácil pero lo voy a hacer con toda mi alma y todo mi corazón. Voy a tratar que los invitados estén cómodos, que salga bien el programa y que tengamos buena audiencia”.

El soberano, como hace 54 años, tendrá la palabra.