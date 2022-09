La declaración de amor de la ''China'' Suárez a Rusherking que hizo emocionar al trapero

19/09/2022 - 01:48 Pura Vida

La "China" Suárez era tendencia anoche en las redes sociales y en la prensa de Espectáculos, después de la declaración de amor que le hizo al santiagueño Rusherking a través de sus redes sociales, con la que emocionó a su novio y todos sus seguidores.

Es que la actriz compartió en su cuenta de Instagram un video con un resumen de lo que fue el show de su pareja en San Nicolás, apenas unas horas después de que él haya regresado de Nueva York, donde estuvo acompañándola en un importante evento de moda al que ella había sido invitada.

"Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien", comienza diciendo la ex Teen Angels en el posteo.

Y luego continúa: "Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuantos aviones sean necesarios para verme. Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking".

La "China" es madre de Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y de Magnolia y Amancio, fruto de su pareja con Benjamín Vicuña.

Apenas se conoció que había comenzado un romance con el trapero santiagueño, la actriz fue blanco de críticas. Venía de sufrir injustificados ataques por quedar en el medio de la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, quien había engañado a la empresaria con ella generando el denominado Wandagate.

Al comienzo de su noviazgo con el bandeño, muchos la cuestionaron por salir con un muchacho ocho años menor que ella, algo que nadie objetó cuando estaba con el exprotagonista de El primero de nosotros que era trece años más grande. Pero, contrario a todos los pronósticos, el noviazgo se afianzó con el correr de los meses.

La semana pasada, Suárez había viajado a los Estados Unidos convocada por una importante diseñadora para formar parte de la Semana de la Moda. Y su novio no dudó en hacer las valijas para volar hasta Nueva York para reencontrarse con ella. A través de una story, la actriz mostró una caminata que hicieron por las calles de la Gran Manzana, donde se los vio muy acaramelados y luciendo prendas informales.

"Flashearon ustedes, lo juro por Dios. No sé de dónde sacan esa info, nosotros estamos re bien", aseguró Rusher días atrás, ante rumores de crisis. Está claro que están en un buen momento juntos.