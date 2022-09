¿Lali Espósito y Peter Lanzani se reconciliaron?

19/09/2022 - 21:31 Pura Vida

Lali Espósito y Peter Lanzani, quienes fueron novios durante su paso por “Casi Ángeles”, aparentemente, estarían por darse una segunda oportunidad.

Esto surge tras haberse viralizado un video en el que se los ve juntos.

En las imágenes se ve a ambos actores, quienes coinciden en el festival de cine de San Sebastián, caminando abrazados nada más ni nada menos que por la alfombra roja.

Esto fue motivo suficiente para que sus fanáticos, autodenominados “laliters” se expresaron felices a través de las redes sociales sobre la posibilidad de que ellos vuelvan a estar juntos: “Vas, vuelves, te enamorás, me enamoro, pero entre siete millones de personas ese hilo rojo lo tengo contigo y no se va a cortar”, “Qué lindo es seguir a laliter desde tantos años y que el universo nos siga recompensando tanta resistencia”, “Lali y Peter hoy y siempre, la verdad”, “Gracias por tanto 2022 , “Siempre”, “Chicos, aguante 2022 , “Lali y Peter juntos en España”, “Solo con verlos abrazados me alegraron el día”, “Estaba estudiando y mi mamá me llamó reemocionada para mostrarme el video de Lali y Peter, después me dice ‘hoy vemos ‘Casi Ángeles’ otra vez, finalmente la convertí en una esquizofrénica más”.

En el 2020 habían realizado juntos un vivo en Instagram haciendo también como ahora, delirar a sus fanáticos. En ese momento, la intérprete de “Disciplina”, “N5 había confesado que le había costado mucho convencerlo a él de participar.

“Al principio no quería saber nada. ‘Me matás’, me decía”, contó ella. Ellos se conocieron en el 2006 cuando ambos hacían “Chiquititas” y de inmediato se pusieron de novios, aunque el romance no duró demasiado. Tiempo más tarde, se volvieron a encontrar en “Casi Ángel e s ” , l a f i c c i ó n e n l a q u e interpretaban a una pareja y la ficción se volvió realidad y apostaron nuevamente al amor.

Luego de mantener en secreto bastante tiempo la relación, comenzaron a mostrarse juntos nuevamente. En el 2009 cortaron definitivamente y poco después ella comenzó a salir con Benjamín Amadeo, también compañero de la tira de Cris Morena que ambos protagonizaron.

En ese momento, se encargó de aclarar que las relaciones no se superpusieron: “Tuve una relación muy linda con Pedro Lanzani, desde muy chicos y durante varios años, y ahora estoy de novia. Cuando empecé a salir con Benja estábamos terminando de grabar ‘Casi Ángeles’, y con Peter habíamos cortado hacía más de un año y pico. Tengo la mejor relación con Pedro y siento que él lo entendió porque me enamoré. Yo a Pedro no lo engañé”, supo decir Lali.