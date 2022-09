EL CONCIERTO DE ABEL PINTOS SE VERÁ EL PRÓXIMO DOMINGO POR CANAL 7

20/09/2022 - 21:19 Pura Vida

"El artista número 1, en un show inolvidable. Abel y Telefé más juntos que nunca", expresa el spot que compartió el canal, cuya programación llega a Santiago del Estero, a través de la pantalla de Canal 7, donde anuncia que el concierto se podrá ver el domingo 25 de septiembre al término del reality "¿Quién es la máscara?", que conduce Natalia Oreiro.

La posibilidad para que el público disfrute del exquisito repertorio de Abel en todos los rincones del país adonde llega Telefé, a través de distintas repetidoras, se da gracias al acuerdo de exclusividad que el artista más importante de la escena musical actual firmó con Paramount para desarrollar contenidos musicales y artísticos para la región.

A través de este acuerdo, Abel Pintos comprometió su participación en acciones y eventos exclusivos para las distintas propiedades de Paramount en todo el país y América, incluyendo su plataforma de streaming gratis líder, Pluto TV, el canal de televisión abierta líder de la Argentina, Telefé, y sus canales del interior del país.

El artista no solo viene transitando un 2022 con agenda completa, sino que además ya tiene planeado cómo recibirá el 2023: tendrá funciones todos los lunes, martes y miércoles de enero en el Teatro Tronador de Mar del Plata.

"Tener a un artista del nivel de Abel, con su calidez, capacidad artística y calidad musical, sumado a la potencia de nuestras plataformas y señales, es una fortaleza para alcanzar a las más diversas y amplias audiencias de la región", había dicho Darío Turovelzky, SVP Director General de Paramount Hub Latam Sur, cuando anunció el arribo de Pintos a la firma.

Por su parte, Abel había señalado: "El ser parte de este grupo líder en comunicaciones me permite proyectar a gran escala con la música como idioma en común y fuerte lazo de unión".

Abel Pintos es el artista más importante de la Argentina en la actualidad. Lleva más de 26 años de carrera, durante la cual editó 13 álbumes: 11 de estudio y 2 registros en vivo.

Universo personal

Y mientras la carrera artística de Abel parece no encontrar límites, el plano personal también se expande. Recientemente, el artista compartió en Instagram una romántica declaración hacia Mora Calabrese, con quien está celebrando su primer aniversario de casados.

"¡Feliz primer aniversario de casados mi amor! Gracias por la felicidad diaria de la vida compartida con vos y nuestros hijos @moracalabrese. Te amo", escribió Pintos junto a una postal en donde se puede ver a la pareja mirándose con ternura. En esta dedicatoria, Abel hizo referencia a Agustín, el bebé que tienen en común, y a Guillermina, la hija de Mora que el cantante adoptó como propia.

Hace poco Pintos reveló detalles de su relación con su esposa. En su visita a La Peña del Morfi, programa que conduce Jey Mammón por Telefé, el reconocido cantante explicó cuál fue el problema que tuvieron antes de contraer matrimonio. Consultado por cómo fue que conoció a su pareja, Abel indicó que la primera vez que se vieron fue durante un show en Pampa del infierno, provincia de Chaco: "Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival", dijo.

El músico también recordó que Mora estaba casada, por lo que se le hizo más difícil profundizar la relación: "Yo dije 'Bueno, listo, ya está'". Y precisó que "varios años después, incluso varios años después de su divorcio" lograron dialogar nuevamente. Sin embargo, tiempo después, se les presentaron algunos inconvenientes: "Tuvimos un montón de años de idas y vueltas".

En ese marco, Jey Mammón le consultó el motivo por el que esperó seis años a Mora: "La forma más certera de explicarle a ella qué me pasó es que me modificó". "Cuando la conocí, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo", advirtió.

Finalmente, Abel Pintos señaló que su esposa también debió tener paciencia para concretar la relación: "Fue hasta el día en que dijimos 'Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos'. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar".