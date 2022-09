Betiana Blum: "El humor tiene la gracia de ser la mirada más alta"

20/09/2022 - 21:27 Pura Vida

La actriz Betiana Blum, una de las figuras más queridas del espectáculo argentino, quien dirige y protagoniza junto a Sergio Surraco "La pipa de la paz", una comedia de Alicia Muñoz que se presenta en el porteño teatro Astral, contó a Télam que vive con gran felicidad el cariño que recibe del público que en la obra "se ríe a carcajadas durante más de una hora sin parar".

"Creo que el humor tiene la gracia de ser la mirada más alta, porque el drama es un enfrentamiento, 'sí-no-sí-no', y no hay salida; y sin embargo el humor permite mirar desde más alto y se ve más, y entonces es donde uno puede divertirse y ver como aclamamos por paz y lo primero que decimos es 'pero' (estoy peleado con Mengano o con Zutano) y el resultado: no se fuma la pipa de la paz", reflexionó.

La pieza de Alicia Muñoz muestra la conflictiva relación de una madre (Felisa) que vive en soledad en una antigua casa que compartió con su esposo, fallecido hace seis años, y su hijo (Dani) que trabaja en Nueva York para las Naciones Unidas

Ella, que está enemistada con sus dos hijas mujeres, lo llama una madrugada para pedirle que vuelva a Buenos Aires y medie en el conflicto familiar. Él, que es mediador de profesión, regresa y eso permite reconocer la verdadera historia entre ellos. El empeño de ese muchacho por recomponer el vínculo familiar con sus hermanas pondrá en juego su paciencia.

¿Dónde sentís que radica el secreto de esta obra con la que el público se ve reflejado en el algún lugar?

Creo que el secreto del éxito de la obra reside en que la autora se animó a meterse en un tema como la paz, porque todo el mundo clama por paz, todo el mundo, necesita paz. El personaje de Sergio (Surraco) está trabajando por la para Naciones Unidas. En el mundo, los acuerdos de paz duran muy poco, y la realidad es que en este momento no puede decirse que haya paz mundial. Luego la paz familiar, la madre pide ayuda al hijo, todos sabemos qué pasa en las familias; es bastante difícil lograr la paz familiar. Luego a nivel personal, cada personaje está con sus problemas, tiene cosas sin resolver, están las urgencias. Esto hace que las situaciones sean para la gente como un espejo y que pueda divertirse tanto y luego reflexionar.

¿Fue difícil meterse en la piel de Felisa?

Como hay una gran autora, Felisa es un gran personaje, tiene todo, no le falta nada, no es necesario que los personajes se parezcan a uno, para eso está la imaginación y cómo uno crea en su interior pensando en ¿Qué le pasa a esta mujer?¿Porqué actúa de esta manera? Seguramente lo que siempre vamos a encontrar es la necesidad de amor expresado a veces de formas equivocadas, las búsquedas no son las más acertadas y esto lo traía la comedia, es una búsqueda de paz, con muchos obstáculos.