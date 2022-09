La música urbana hace historia

21/09/2022 - 22:01 Pura Vida

En Santiago del Estero, la música urbana tiene un fuerte predicamento. La gigante figura de Thomás Nicolás Tobar, más conocido por Rusherking, ha puesto a la tierra de la chacarera en el cenit del género urbano.

Además de Rusherking hay nuevos referentes santiagueños que van ganando espacio o, como dirían ellos, la rompen toda. Fer Leal, Nando, G Music y Emizap son algunos de esta música creada por movimientos “underground” y nacida en las calles que dieron origen a los estilos de música que más se escuchan ahora. Fer Leal, Nando, G Music y Emizap son los invitados por Ramoncito Álvarez para el sexto capítulo de “Soy Historia, con Ramón Álvarez” que podrás ver ingresando a www.elliberal. com.ar a nuestro canal de YouTube EL LIBERAL Producciones, en nuestras redes sociales y por Canal 7 de Santiago del Estero, a las 14.

EL LIBERAL presentará hoy “Soy Historia, con Ramón Álvarez” en homenaje a La Banda por su 110° aniversario de su fundación con un ciclo en el que los invitados profundizarán sobre los motivos que lo llevaron a escoger este estilo que, con el paso del tiempo, dejó de ser mirado por sobre el hombro y pasó a reinar en todos los escenarios del mundo. Fer Leal, Nando y G Music hablarán de sus inicios, de los trabajos que realizan, de los proyectos, sueños, realidades y su andar cotidiano con este género que los apasiona y por el que dan todo para trascender y permanecer.

En tanto que Emizap contará que es La Bruta, un fiesta del ambiente artístico del under. Del under, Emizap pasó a otro gran nivel en su carrera al empezar a trabajar en un boliche y conocer “otro ambiente, desde los populares hasta los más chetos. Así es como conozco a bandas de guarachas, como la de Alejandro Véliz. Y La Bruta sería como una mezcla de todo eso”. Y es en La Bruta el espacio en el que Emizap (Emiliano Zapata). “Es una fiesta artística con artistas santiagueños.

Eso me hace sentir muy orgulloso”. En la primera fiesta de La Bruta estuvieron Los Guarachoguers, mientras que en la segunda actúo el grupo Los Bony’s, en la tercera participaron Los Arcanos del Desierto y en la cuarta, próxima a realizarse, estarán “una banda pop increíble”. “La Bruta es un nuevo formato del que participan artista jóvenes. Con el tiempo, a La Bruta también comenzó a asistir aquella gente que no le gusta el boliche. Es una nueva posición de público que no había”.

Con mucha naturalidad, despojados de formalismos, pero con profundidad y seriedad, el entrevistador y los entrevistados abren sus corazones y hablan de lo que aman: la música. En una charla amena, de igual a igual, afloraron anécdotas. Entre mate y mate, surgen composiciones que los hicieron trascender en el amplio y variado mapa musical del país.

El Estudio Pugliese se llenó de música, con el particular estilo de los invitados a este nuevo capítulo dedicado a La Banda, con la particularidad de que cada uno de los invitados cantan con el acompañamiento de Ramoncito con su charango. Esta realización dedicada a La Banda, de diez episodios, que presenta EL LIBERAL, fue grabada en Pugliese Audiovisual, de Ramón Álvarez, en La Banda, con referentes bandeños del folclore, del rock, de la movida tropical y de la música urbana, estará presentes en “Soy Historia, con Ramón Álvarez”. “Soy Historia, con Ramón Álvarez” homenajeará a la ciudad en la que nacieron grandes músicos, poetas, escritores, futbolistas y actores y actrices. Ramoncito, bandeño de pura cepa, con cada uno de los invitados que formarán este ciclo dedicado a La Banda reflejarán la vastedad cultural de la bien definida “Cuna de Poetas y Cantores”.