GRAN HERMANO YA ELIGIÓ A LOS 18 PARTICIPANTES Y APURA EL REGRESO

22/09/2022 - 20:52 Pura Vida

La competencia por el rating calienta cada vez más la televisión argentina. Mientras el reality de Telefé "¿Quién es la máscara?" se mide noche a noche con "Canta conmigo ahora", de eltrece, ambos canales ya están apurando el arribo de sus nuevas propuestas a la grilla.

Del lado de Telefé se supo que la producción de "Gran Hermano", el reality que volverá a la pantalla chica con la conducción de Santiago del Moro, ya tiene elegidos a los 18 participantes que esta semana posarán para las fotos oficiales, con la idea de que el programa pueda salir al aire en octubre, una vez que se despida el último famoso enmascarado, del ciclo que conduce Natalia Oreiro.

Pero eltrece no se queda atrás, ya que en la última semana de octubre se iniciarían las grabaciones de la segunda temporada de "El Hotel de los Famosos", con la conducción de Leandro "Chino" Leunis y Carolina "Pampita" Ardohain, para la cual ya tendrían comprometidos a Fernando Carillo, el ex de Cathy Fulop; Charlotte Caniggia, la influencer Florencia Moyano, Dolores Barreiro, Mariano Caprarola y la cantante Erica García.

Por primera vez, dos canales competirían con un reality que tiene al "encierro" como factor principal. Con la diferencia de que en el caso de Telefé, los concursantes son anónimos; y en el de eltrece, la gracia está en lo que sean capaces de generar los famosos.

Sobre "Gran Hermano", Gastón Trezeguet, un exparticipante que se convirtió en productor, habló en el programa "A la Barbarossa" de lo que será la nueva edición. "Hay bastantes elegidos. No saben lo que es la casa, la verdad nunca había visto tanta producción, es increíble lo que es. La expectativa que hay por Gran Hermano no la viví en ninguna otra edición, así que estamos todos súper contentos", señaló.

"Este año va a haber mucha más amplitud en lo que es el casting, la gente, la edad sobre todo", comentó y agregó: "En el casting lo que se busca es que el grupo sea homogéneo, que se lleven bien y un efecto sorpresa también".

Consultado por la existencia de protocolos en el caso de que una persona sufra de claustrofobia en el programa, Trezeguet comentó: "Todos ya tienen experiencia en lo que es el formato, tanto la gente que quiere entrar como la producción. Todas las situaciones han ocurrido así que hay protocolos para todo. Hemos grabado como una promo con los referentes del programa".

Si bien la idea es que GH se emite a partir de octubre por Telefé y Pluto TV, por lo que llegará a Santiago del Estero a través de Canal 7, algunos creen que es casi improbable ajustar los detalles para esa fecha, porque hay un trabajo de construcción que está demandando mucho tiempo como la súper pileta o el cajero bancario que quieren poner, además de los "chiches". Esta millonaria inversión estará "híper sponsoreada", y le permitirá al ganador acceder a 15 millones de pesos, 5 más que los que se llevó Alex Caniggia en la primera temporada del reality de la competencia: "El Hotel de los Famosos". Sobre éste se conoce que, siempre a cargo de Boxfish de Diego Guebel, en coproducción con El Trece, las grabaciones serán en Cañuelas, y en los próximos días habrá reuniones con los gerentes Gabriel Olivieri, José María Muscari, Juan Miceli, el chef Petersen.

Qué pasa con la "máscara"

Ante la significativa baja del rating del programa "¿Quién es la máscara?", que conduce Natalia Oreiro, con la participación de Roberto Moldavsky, Wanda Nara, Lizy Tagliani y Karina, la "Princesita", comenzarán a quitarle las máscaras a algunos famosos que ya se descubrieron quiénes son, tanto por parte de los investigadores como por parte del público, para captar el interés de los televidentes.

Algunas de las figuras que se encuentran dentro del disfraz son Charlotte Caniggia, Pedro Alfonso, Fátima Flórez y otros más. A medida que avance " ¿Quién es la máscara??" se podrá saber los otros artistas que se encuentran en el formato.

Y sobre la presencia de Pedro Alfonso en el reality, Wanda dio una pista y le tiró un "palito" por elevación a la actriz Eugenia la "China" Suárez, con quien su marido, el futbolista Mauro Icardi, protagonizó un escandaloso coqueteo virtual. Al intentar adivinar quién estaba detrás del disfraz de un participante, expresó: "Poné la pava, Pavo, porque creo que este mate ya me lo conozco y no me lo tomé, ni me lo voy a tomar porque es el marido de una amiga. Vos sabés que yo tengo muchos códigos y sos el marido de mi queridísima amiga, Paula Chaves. Sos Peter Alfonso", adelantó, cuando antes habían jugado al coqueteo.

La desenmascarada del miércoles por la noche fue Marcela Morelo, quien admitió no saber cómo hicieron para convencerla, sin embargo, disfrutó mucho de la experiencia. Hoy no hay emisión, y el show retornará el domingo.