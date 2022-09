24/09/2022 - 21:29 Pura Vida

Peter Lanzani atraviesa por uno de sus grandes momentos en lo profesional. Hoy, junto con Ricardo Darín, protagoniza “Argentina, 1985”, filme que relata el juicio a las Juntas Militares en Argentina tras la vuelta de la democracia. En esta producción, que se estrenará en los cines el próximo jueves 29, y posteriormente en la plataforma de Amazon Prime Video, Lanzani interpreta al fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. Lanzani, en un zoom exclusivo con EL LIBERAL, manifestó su orgullo de haber trabajado en esta película que ya fue premiada por la Federación Internacional de Críticos de Cine, fue elogiada en la 70ª edición del Festival de Cine de San Sebastián en España, y representará a Argentina en los Premios Goya 2023.





-¿”Argentina, 1985” es un filme que denuncia, enuncia o puntualiza un hecho histórico lleno de heroísmo?

LANZANI: Me parece que ya es difícil decir algo más… DARÍN: Siempre hay una posibilidad de enfocarlo desde otro ángulo. LANZANI: La verdad que yo coincido con lo que dice Richard. Es una película humana que me parece que viene a refrescarnos la memoria y a darnos el ímpetu de seguir adelante construyendo esta democracia.





- ¿A qué le dice “Nunca más” Peter Lanzani?

La violencia. En este caso, la violencia. Crecí, de alguna manera u otra, y seguimos estando involucrados en muchísimos hechos y sucesos de violencia. Eso me encantaría que se erradique. Creo que es algo difícil, creo que es algo que tiene que laburar cada uno y después lo colectivo, pero a la violencia le digo nunca más porque nunca lleva a ningún lado más que a genera más, más y más violencia.





-¿Qué ha significado para vos ponerte en la piel del fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo?

Ya, para mí, es un orgullo que me hayan llamado para esta película, sinceramente. Conozco las películas de “Santi” (por Santiago Mitre, director de “Argentina, 1985”) y me encanta como director y como autor también. Lo admiro mucho a Ricardo (por Darín) desde hace ya muchísimos años. Tener la posibilidad de interpretar a un personaje que existió en la historia de nuestro país, más allá de que no es una copia lo que estamos haciendo sino que es ficción, lo tomé con la mayor de las responsabilidades y traté de estar a la altura de la situación y trabajar duro para poder contar esta historia, que es una historia con mucha profundad, que es una historia que está escrita de una manera muy correcta, clásica y tiene distintos tipos de emocionalidades, para mí es un honor enorme. Traté de tomarlo desde ese lado y reutilizarlo para que me haga crecer tanto en lo profesional, por el desafío que es, como en lo personal por las personas que me crucé en el camino y me enseñaron muchísimo.





-¿Qué puntos en común tienen el Luis Moreno Ocampo que interpretas en “Argentina, 1985” con el Tadeo Vázquez, de la serie “El Reino”?

Qué difícil. Son bastante distintos, pero creo que son personajes que dentro de su mirada de las cosas que cada uno tuvo que hacer siempre tuvo el compromiso y el coraje para afrontar sus desafíos.