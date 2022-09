“PA’ TODOS LOS QUE LES ROMPIERON EL CORAZÓN”

24/09/2022 - 22:00 Pura Vida

“Ángeles” es la nueva canción del cantautor mexicano Mando en la que habla de esos buenos amigos que te recuerdan que debes seguir adelante y no mirar atrás, no dejarte atrapar por las redes de esa persona tóxica que en algún momento te hizo sufrir.

Escrita por Mando y coproducida con Meny Méndez, nació “Ángeles”, trayendo de vuelta las raíces de Mando, el Pop y la Cumbia. Mezclar ambos mundos musicales hizo que un desamor se convirtiera en una máquina de bailar. La presencia de instrumentación real y algunos sonidos místicos es lo que dio vida a “Ángeles”.

“Ángeles” es la canción que iniciará mi nuevo viaje. Reconectarme con la música que me influyó desde muy joven y que me llevó a perseguir este sueño musical. Escucharán una canción en la que me abro libremente y traigo de vuelta mis raíces. Pop/Cumbia con toda mi influencia Norteña.

Sin duda alguna, éste es el género en el que se desarrolla mejor y no deja de ser una propuesta novedosa e interesante, ya que hay canciones para “llorar perreando” porque no, una cumbia para “bailar llorando” SOBRE MANDO Mando nació en la ciudad mexicana de Monterrey.

Es un representante de la nueva generación del pop mexicano.

A lo largo de su carrera, ha llevado los sonidos del pop y regional mexicano a otro espectro musical, haciendo una mezcla del Pop Global con Mariachi, Cumbia, y Norteño. Se ha presentado en grandes escenarios como el Festival Internacional Viña del Mar, El Zócalo de la Ciudad de México, Foro Sol, El Palacio de los Deportes, Arena Monterrey, Auditorio Nacional y entre otros. “Mi Nombre” y “Me Duele”, sus anteriores sencillos, dan la entrada a una etapa más madura y profesional en su carrera musical, afianzándose como un artista de pop regional mexicano.





HIGHLIGHTS

• Su sencillo

“Sueltate” ha logrado llegar a más de 6,000,000 de reproducciones en Spotify y más de 1 millón en YouTube. • Se ha presentado en grandes eventos y escenarios, no sólo de México, sino de América latina, tales como: Festival Internacional, Viña del Mar, El Zócalo de la Ciudad de México, Foro Sol, El Palacio de los Deportes, Arena Monterrey, Auditorio Nacional, entre otros. Su más reciente álbum “Hasta que llegaste” el cual fue lanzado el año pasado ha logrado más de 5.000.000 de plays en las plataformas digitales. l ALCANCE EN PLATAFORMAS DIGITALES v 178K seguidores en Instagram v 36K seguidores en tik tok v 150K seguidores en Facebook ALCANCE EN TIENDAS DIGITALES v 28M de reproducciones en youtube y +53k de suscripciones v 21M de reproducciones en Spotify t +78M oyentes mensuales.