EL ''PUMA" SE PREPARA PARA CONTACTAR CON SU PÚBLICO EN UN SHOW

25/09/2022 - 22:53 Pura Vida

A casi cinco años de su trasplante bipulmonar, José Luis el "Puma" Rodríguez no pierde su pasión por la música ni su deseo de contacto con su público de todo el mundo. Lejos de detenerlo, la pandemia de Covid-19, hizo que tomara impulso para volver a lo grande. Y bajo esa premisa, el 5 de octubre llevará al teatro Gran Rex su show "El regreso de un ídolo".

"Argentina y yo tenemos un romance hace muchos años. Realmente un romance, porque me siento argentino de corazón, aunque no hubiese nacido acá. Sigo de cerca a la Argentina desde que era niño: por las películas, su gente, los cantantes y los actores. Aún por los programas de comedia, porque Tito Martínez del Box creó la gran Radio Rochela, que duró 30 años con un equipo argentino y después estaban los Saco, que eran argentinos que producían programas musicales. O sea que hay un vínculo desde hace muchos años. Me siento a gusto en este país, la paso bien. Hay amistades sinceras y el culto a la amistad y a la familia son dos pilares muy fuertes de este país", dijo "El Puma", quien antes de volver a los escenarios porteños debutó como jurado en el nuevo formato que conduce Marcelo Tinelli, en eltrece: "Canta conmigo ahora".