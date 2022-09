Un desamor unió a Flor Paz y Jorge Rojas

26/09/2022 - 20:52 Pura Vida

Flor Paz sigue haciendo camino al andar, y en ese camino unió su talento con Jorge Rojas, con quien interpretó "Alma", una nueva canción compuesta por la flamante ganadora de los Premios Gardel 2022 en la categoría "Mejor Álbum Artista de Folclore".





¿Cómo nació este vínculo con Jorge Rojas, que los llevó a grabar juntos?





Nos contactamos a través de su productor musical y surgió esta invitación; él la verdad que enseguida aceptó, le gustó la idea y le hice llegar varias canciones de mi disco "Soy semilla". Eligió "Alma" y me encantó porque la canción tiene un dejo melódico y es un estilo que a Jorge le queda espectacular. Hicimos una mixtura de raíz folclórica y romance folclórico.





¿Qué reflejas en "Alma"?





Fue creada en un momento bastante especial. Fue una de las últimas canciones que entraron en el disco. Se gestó durante la pandemia y quise reflejar ese sentimiento que fluye en todos los vínculos de amor cuando se tiene que soltar, todas las clases de amores que hay, lo difíciles que son las despedidas y cómo transformar ese dolor en música, en canción. Porque hay veces que una canción también puede ser el motivo de una despedida. "Alma" tiene esa sensación de desapego, de amor de las cosas de la vida, y la interpretación de Jorge le dio un color hermoso.





Tomando el mensaje de "Alma", ¿qué tuviste que soltar vos?





El que se dedica a la música tiene mucho para aprender a soltar y seguir en este camino, sobre todo en una historia de amor. Esta canción fue gestada por una historia de amor de alguien a quien uno ha tenido que dejar de ver, soltar y seguir adelante. Siempre las historias de amor suelen ser felices, entonces pensé por qué una canción folclórica de amor no puede también contar sobre ese dolor que deja, y que sentí. Además, a la vez que uno compone una canción, y la hace una creación nueva es como si esa situación vivida quedara como parte de pasado. Componer canciones ayuda a cerrar ciclos.





¿Tienes previsto un show presencial para cantar con Jorge Rojas en vivo la canción?





No está planeado, pero en algún momento se va a dar. Para mí sería un placer hermoso. Sería la frutilla del postre.





¿Cómo vives este crecimiento sostenido que tuvo la frutilla del postre con el Premio Gardel?





Algo que me está sucediendo en estos últimos meses es que no alcanzo a recuperarme de la emoción de una noticia, y viene otra y otra. Y eso me tiene muy feliz, agradecida y bastante sensible. Me emociono enseguida por todo. Me levanto y veo el premio Gardel, que lo puse al lado del anterior, y se me llenan los ojos de lágrimas porque solo uno sabe del sacrificio, el trabajo, que hay detrás. Siempre fui bastante autónoma en mi música y eso vale en las buenas y en las malas. Hay muchos sacrificios detrás de muchos aspectos: tiempo, energía. Uno golpea 100 puertas, pero se abren dos. Yo tengo mucha persistencia. No sé de dónde, a veces, salen energías para ir de gira, sin dormir... Uno le pone tanto el cuerpo, el ciento por ciento a lo que ama, que es una alegría enorme cuando pasan estas cosas. Ahora, de a poquito, se están viendo los frutos de todo ese sacrificio. En estos últimos años no solo me enfoqué en mi voz sino en todo un proyecto, un concepto, y eso ha ayudado a poder disfrutar que la música le llegue a la gente de otra manera. Es un regalo de Dios porque hace poquito que estoy en esto. Creo que estaré cumpliendo 8 años que estoy en el camino de la música y estoy recibiendo muchas alegrías, creo que hay mucho por delante, y lo vivo con mucha emoción.









Un álbum hecho con mucho detalle y amor

“Soy semilla”, ¿es el reflejo de tu compromiso con la música?

Totalmente. Creo que el alma es el reflejo de uno y este disco me refleja y me identifica de principio a fin. He estado en cada sonido, en cada palabra, que está en la poesía de las canciones de este disco. Por eso es una alegría enorme poder crecer con este disco. Deseo que mucha gente lo pueda escuchar y sacarle el jugo a cada canción. Es un disco hecho con mucho detalle y mucho amor.