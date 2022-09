“Argentina, 1985” va camino a Hollywood en busca del Oscar

27/09/2022 - 01:38 Pura Vida

Nueve minutos de aplauso ininterrumpido, tras su proyección, la consagraron en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

El público la consagró en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Fue elegida para representar a nuestro país en los premios Goya y, anoche, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina la ungió para que forme parte de la preselección para competir como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2023.

La buena estrella acompaña a “Argentina, 1985”, filme de Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzni.

El anuncio realizado por la Academia Nacional de Cine fue anoche, en el noveno piso del CCK con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer (ver nota aparte) y del productor de la película, Axel Kuschevatzky.

EL LIBERAL estuvo allí en exclusiva y, además, habló con Axel. “Argentina, 1985” se estrena este jueves en los cines argentinos, incluidos en los de Santiago y La Banda.Posteriormente, en la plataforma Amazon Prime Video y también en salas de Chile, Estados Unidos e inclusive en las de Inglaterra.





-¿Cómo vives este gran momento de “Argentina, 1985” camino al Oscar?

Con mucha alegría por la caricia y el apoyo de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Estamos muy felices y, al mismo tiempo, con una responsabilidad porque tenemos que estar a la altura de eso. Nosotros confiamos mucho en la película que tenemos porque creemos que es una historia que vale la pena ser contada.





-¿A qué atribuyes esta buena estrella que acompaña a la película?

No lo debería decir yo sino la gente que la vio. En mi caso, es que la película conecte con la audiencia. La gente ve la película y le pasan cosas. Yo no concibo un cine que no conecte con los espectadores.





-¿Cómo se gestó la película?

Surgió en una conversación, en un bar, con Santiago Mitre (director). Santi tenía esa idea y en ese trabajo de pensar que película nos gustaría hacer pensamos en un thriller político. Y Santi me dijo sí porque no contábamos esto porque nadie lo contó nunca. Era muy llamativo porque nadie contó esto. Tiene un montón de explicaciones post leyes de Obediencia Debida, Punto Final y la de amnistía parecían que estos temas eran tóxicos y nadie los quería contar. Después se volvió lentamente a contar estos temas. Nosotros sentimos que había una historia con mucho valor y tenía que ver con algo con que los argentinos tenemos que reencontrarnos con la sensación de que hay un bien común.









Tristán Bauer destacó las características del filme

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, en declaraciones exclusivas a EL LIBERAL, habló acerca de la elección de “Argentina, 1985”, filme de Santiago Mitre, para que forme parte de la preselección para competir como Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2023. “Para los argentinos, el Oscar es un premio importante. Varias películas han sido nominadas y dos han obtenido el premio. No he visto la película (por “Argentina, 1985), pero he leído sobre ella y tiene todas las características para representar a la Argentina. Es una gran felicidad”.