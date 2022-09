Hay Wanda Nara para rato en la televisión: qué pasa con L-Gante

29/09/2022 - 21:05 Pura Vida

A esta altura no quedan dudas de que Wanda Nara es una “maestra” de la mediatización.

Su arribo al reality “¿Quién es la máscara?” se potenció con la confirmación de su separación de Mauro Icardi, el padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, tras 9 años de matrimonio y un escándalo, en el medio, por un affaire del futbolista con la actriz argentina Eugenia la “China” Suárez, el que ya cumplió 1 año.

Y como si esto fuera poco, a esa noticia le sumó su acercamiento al cantante de Cumbia 420 L-Gante, con quien compartió una producción de fotos en blanco y negro, de la que no se conoció aún el destino que tendrán.

Aunque ella no habló directamente del lazo que la une a L-Gante, fue el jurado del reality de la competencia “Canta conmigo ahora”, de eltrece, quien dijo durante una entrevista con “LAM”: “Con Wanda nos conocimos en un evento. Estábamos sentados uno al lado del otro”. Y agregó cuando le consultaron si cabe la posibilidad de un romance ya que ambos están solteros: “Cualquiera puede tener pareja en caso de soltería. Y tampoco habría que joder. Habría que bancarse la pelusa, como dice el dicho. Después con Wanda, ni idea. Son especulaciones del mundo digital”.

No conforme con la respuesta, el notero de “LAM” consultó: “Pero te atrae como mujer”. Y L-Gante evadió la respuesta: “No aporto comentarios. Ella es una mujer famosa, yo también un poco, y si nos ven juntos se arma todo el alboroto”. Mientras ese alboroto crece alrededor de Wanda, ella sigue proyectando su futuro laboral. Apenas termine de grabar “¿Quién es la máscara?” viajará a Europa para reencontrarse con sus hijos y de un modo especial dejará su participación en la inminente edición de “Gran Hermano 2022” , pero no será panelista ni entrará en la Casa, según contó en el vivo que compartió a través de su cuenta de Instagram con sus seguidores.

No obstante, anticipó que si no llegara a tener con ella a “los nenes” en Navidad, ya que la separación la obligaría a compartir la tenencia de sus hijos, le encantaría pasar la fiesta con los “hermanitos”. Por los pasillos de la casa de Gran Hermano ya se habla de que podría ser Wanda quien les abra la puerta a los futuros participantes que ingresarán al “encierro voluntario”.

Por otra parte, Wanda afirmó que tiene una oferta de Telefé para conducir un programa en el 2023 y apenas pase por Milán grabará para un ciclo italiano con el que tiene un compromiso. Además, contó que hará su docureality para Paramount y agregó que reabrió un local en el Shopping Abasto, más grande, al lado del que tenía para su linea de cosméticos, porque tendrá una colección de bikinis y necesitaba probadores.

En esa “charla” informal con sus fans, la mayor de las Nara también abrió su costado personal. Contó que su ex Maxi López, el padre de sus tres hijos varones, le adelantó la noticia del embarazo de su mujer, que así se lo contaron a los chicos, que están felices y que ella conoce el sexo del futuro bebé, pero no lo dirá. Como se sabe, no solo Wanda atraviesa un momento de “cierre de ciclo” con la pareja. Su hermana Zaira también anunció la separación de Jakob Von Plessen, el padre de Malaika y Viggo. Al ser consultado sobre el presente que atraviesan sus hijas, Andrés Nara, el padre de la mediática y la modelo, prefirió guardar silencio para evitar las reprimendas.

“Lo que me dice es que por estas situaciones que ocurrieron no quiere dar ningún tipo de declaración, siempre que habla recibe un tirón de orejas de un lado y del otro, sobre todo del lado de Wanda, dadas las circunstancias de estas rupturas...”, contó el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live. Y agregó: “Le pregunté a Andrés sobre L-Gante, si opina algo, en medio de los rumores de romance con su hija, y me mandó un emoji de un dedo pulgar para arriba”.