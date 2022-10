"Family Law", una familia de abogados disfuncional

04/10/2022 - 20:54 Pura Vida

Mañana, a las 22, Universal TV suma a su programación la comedia dramática "Family Law". Una ficción que explorará las relaciones familiares, bajo un mismo ámbito de trabajo, donde la única salida de uno de sus miembros será afianzar la unión parental y desasnar a sus clientes sobre el valor y la importancia de la familia.

La serie cuenta la historia de Abigail Bianchi, una abogada que ha atravesado problemas con la bebida y que está luchando por rehacer su vida y su carrera profesional. Tras un grave incidente en el juzgado, es multada y puesta a prueba para ejercer de nuevo su profesión. Así es como Abby se ve obligada a entrar en el bufete de abogados de su padre y a trabajar llevando casos de familia por primera vez junto a sus hermanastros.

Abby tiene que volver a encarrilar su vida mientras afronta varios frentes: los casos de otras familias; la familia en la que nació y la suya propia, con su marido y sus hijos, a los que quiere recuperar después de su mala racha. Un cúmulo de situaciones inesperadas en donde los diferentes personajes irán aprendiendo del resto y ganando confianza entre sí.

Gran elenco

La serie de 10 episodios creada por Susin Nielsen ("Artic Air") está protagonizada por un reparto coral en el que destaca la actriz Jewel Staite ("The Magicians") como el personaje principal, Abby Bianchi. Junto a ella están su padre Harry Svensson, interpretado por Victor Garber ("Titanic"); Daniel Svensson, el hermanastro de Abby y abogado en el bufete de Harry a quien da vida el actor Zach Smadu ("The Expanse"); y la actriz Genelle Williams ("Orphan") que asume el rol de Lucy Svensson, la hermanastra de Abbey, una psicóloga con problemas de compromiso con su mujer. Otros miembros del reparto son los actores y actrices Lauren Holly ("Designated Survivor"), Luke Camilleri ("The Good Doctor"), y Brett Kelly ("A Quiet Moment"), entre otros.

La trama

La abogada y alcohólica en recuperación Abigail Bianchi está luchando por volver a unir su carrera y su familia después de tocar fondo. Como condición para su libertad condicional, Abby se ve obligada a trabajar en la firma de su padre separado, Svensson and Associates, y practicar el derecho de familia por primera vez mientras forja nuevas relaciones con el medio hermano y la media hermana a quienes nunca conoció. El resultado es un bufete de abogados de familia disfuncional que opera para ayudar a otras familias con sus propias disfunciones.

A partir del momento en el que Abby acepta el trabajo, 'Family Law' comienza a explorar las dispares relaciones entre la protagonista y su familia. El trato con sus hermanastros no es nada bueno, no se entienden bien. Y todo ello da lugar a un cúmulo de situaciones inesperadas a medida que la serie avanza y los diferentes personajes van aprendiendo del resto y ganando confianza entre sí.