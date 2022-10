Cómo afectó el alcohol a la hija del "Puma" Rodríguez

04/10/2022 - 21:14 Pura Vida

La hija de José Luis Rodríguez, "El Puma", Liliana Rodríguez Morillo, por primera vez abre su corazón, de par en par, en entrevista íntima con Carlos Mesber, en la sección "¡Siéntate Conmigo!", del programa "¡Siéntese Quien Pueda!"

Durante la entrevista, Liliana contó su fuerte etapa en la que el alcohol se apoderó de su vida, detalles cuando tocó fondo y estuvo a punto de perder su vida; y tuvo una gran salvadora, su madre.

Le cortó la llamada

La venezolana contó que el momento que la hizo reflexionar y retomar su vida se dio luego de un episodio en el que intentó llamar a su padre "El Puma" y este le cortó la llamada y la ignoró completamente, en el momento más difícil de su vida.

Tras encontrarla inconsciente en el baño, Lila Morillo le llamó la atención. "Recuerdo que mi mamá entró y me dijo: '¿Acaso alguna vez te di yo este ejemplo? Mi mundo también se cayó una vez, ¿acaso me viste alguna vez destruida o deshecha? ¿Qué te pasa, no te quieres; yo te quiero?", comentó.

Perdió dos embarazos

Reveló además que su madre, la famosa cantante Lila Morillo, perdió dos embarazos durante su matrimonio con "El Puma".

¿Fueron estas pérdidas espontáneas o provocadas? La entrevista tiene más de 400 comentarios incluyendo asombrosas menciones de la madre de Liliana, la cantante venezolana Lila Morillo, quien dijo: "Esta es la mejor entrevista hasta el momento, sigue brillando hija, sin temor"

Desde que empezó el programa hace poco más de un mes por las pantallas de Unimás, ha reventado varias de las exclusivas más comentadas del mundo del espectáculo en medio de sus dinámicas en interacciones de sus panelistas en un formato de 'reality show' que desde ya han ganado un segmento nunca antes visto en programas de noticias de espectáculo.

La farándula

Esto y más temas de interés de la farándula están siendo comentados en diferentes medios de comunicación del continente donde "¡Siéntese Quien Pueda!", sigue marcando pauta de referencia en noticias de farándula.

"¡Siéntese Quien Pueda!" es conducido por Julián Gil y se transmite en Estados Unidos de lunes a viernes a las 7PM / 6c por UNIMÁS, la cadena hermana de Univision.

El programa es producido para TelevisaUnivision por We Love Entertainment, la casa productora de Carlos Mesber.