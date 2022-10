"VISTA POR ÚLTIMA VEZ", INQUIETANTE THRILLER

05/10/2022 - 20:15 Pura Vida

"Vista por última vez", película protagonizada por Gerard Butler, llegará hoy a las salas de Santiago.

Dirigida por Brian Goodman ("Black Butterfly", "What Doesn't Kill You") con un guion escrito por el guionista y productor Marc Frydman, es un thriller protagonizado por Gerard Butler que acelera el corazón. La película cuenta la historia de cómo las circunstancias desesperadas pueden llevar a medidas extremas y cómo no hay límites cuando se trata de salvar a los que amamos.

En este thriller único y vertiginoso con diálogos totalmente improvisados por Butler, el actor interpreta a Will Spann, un contratista rico que lleva a su futura exesposa, Lisa (Jaimie Alexander), a la casa de sus padres. Después de que Lisa desaparece de manera misteriosa en una estación de servicio, Will trata de encontrarla desesperadamente. Para ello recurre a la policía, que no lo ayuda e incluso sospecha de él. No obstante, él no abandona la búsqueda y se sumerge en la parte criminal de la ciudad mientras escapa de las autoridades en esta espeluznante carrera contra el tiempo.

Los personajes

Gerard Butler es Will Spann: Will es un acaudalado desarrollador de bienes raíces de Manchester (New Hampshire), que se separó de Lisa, su esposa, hace poco. Después de que Lisa desaparece, Will está decidido a encontrarla y hacer todo lo que sea necesario, aun cuando eso signifique ir en contra de las normas locales y enfrentarse a líderes de un peligroso submundo criminal.

Jaimie Alexander es Lisa Spann: Lisa se está separando de Will, su esposo, y le pide que la lleve en coche a la casa de sus padres. Algunos kilómetros antes de llegar, desaparece en una estación de servicio. Si bien Will cree que fue secuestrada, las llamadas y los correos electrónicos de Lisa sugieren que podría estar pasando algo más.

Russell Hornsby es Det Patterson: El detective policial quiere averiguar qué le pasó a Lisa, pero no sabe si confiar en Will o sospechar que está escondiendo algo. Patterson conoce a los personajes más turbios de la ciudad. Ahora debe convencerlos de que compartan lo que saben.

Ethan Embry es Knuckles: Knuckles es un residente que hace tareas de mantenimiento y conoce y trabajó con la familia de Lisa durante años. También está vinculado con algunos de los sujetos de peor calaña de la ciudad, lo cual puede convertirlo en una figura clave en su desaparición.

Cindy Hogan y Bruce Altman son Anna y Barry Adams: Los padres de Lisa están muy angustiados por la desaparición repentina de su hija y no saben si colaborar con Will para encontrarla o sospechar de él. Una clave para resolver el misterio puede residir en Knuckles, un conocido de la familia que fue visto en la estación de servicio por la cámara de seguridad poco antes de que desapareciera.