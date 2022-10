Gabriel Rolón invita a recorrer la vida a través de la palabra plena

07/10/2022 - 20:12 Pura Vida

El licenciado en Psicología, psicoanalista y escritor Gabriel Rolón presentará el próximo 9 de octubre, a las 20, en el teatro 25 de Mayo de Santiago del Estero su última obra “Palabra plena”, a través de la cual invita a reflexionar sobre la importancia de la palabra, y más.

Con dirección de Carlos Nieto y música de Gabriel Mores, el profesional en psicología invita a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Sobre su propuesta, habló en exclusiva con EL LIBERAL.





¿A qué nos desafía o interpela la “Palabra plena”?

La obra enfrenta el desafío de recorrer muchos de los temas que nos recorren como humanos que somos: las pérdidas, los duelos, la angustia, el dolor, la lucha cotidiana para enfrentar cada una de nuestras pérdidas, la soledad, la mentira, entre otros. Y, por supuesto, todo esto recorrido por el hilo que une nuestra existencia: la palabra. Pero el acento está puesto en la diferencia entre la palabra vacía, esa a la que nos invita la vida, esa palabra que no dice nada de nosotros, y la palabra plena, que es la que promueve el Psicoanálisis.

¿El valor de la palabra está en lo que dice y en lo que se hace?

La palabra encuentra su valor cuando nos compromete, cuando nos obliga a hacernos cargo de las consecuencias de nuestros dichos. Por lo general, es esperable que esas palabras requieran de algunos actos afines con lo que dijimos.





¿Las palabras tienen “magia”?

Magia es una palabra demasiado ambigua para intentar una respuesta sólida y no quisiera malinterpretar el efecto metafórico de tu pregunta. Puedo decir, eso sí, que la palabra produce efectos. Dolor, alivio, cura o enfermedad. Todo lo que deseamos debemos pedirlo, somos sujetos del lenguaje y como tales no podemos escapar al efecto que las palabras tienen sobre nosotros. Esa y no otra es la magia de la palabra.





¿Cuánto valor tiene la palabra en tiempos de ‘posverdad’?

El valor de la palabra se sustenta en el compromiso que quien la emite toma con ella. Eso ha sido así y siempre lo será. La posverdad puede cuestionar muchas cosas, pero no puede alterar esa relación de verdad o no que se establece entre el hablante y sus dichos.





¿Qué rol cumple, si vale esta expresión, el lenguaje inclusivo en dar la palabra plena?

También quien utiliza el lenguaje inclusivo deambula entre la palabra plena y la palabra vacía. Si alguien se pasara toda una charla sin decir nada que lo comprometa y lo recorra no importa si utiliza “nosotros” o “nosotres”. En todo caso el lenguaje inclusivo habla de una postura, de una lucha, pero no nos libra de hablar sin decir demasiado.





Leía que la sociedad actual está determinada por lo que se conoce como el ‘imperio de la superficialidad’, el ‘encanto embriagador de las burbujas’ y la ‘exaltación de la estupidez’. ¿Cómo analiza usted estos conceptos?

No son conceptos nuevos. Martin Heiddegger planteó que nuestra existencia se mueve en lo que el llamó “la vida inauténtica”. En esa vida describió esa superficialidad y esa estupidez de la que hablás. También de esto habla la obra. Porque ese mundo de burbujas del que hablás forma parte de la vida inauténtica, y el Psicoanálisis se opone a la vida inauténtica porque apunta a la palabra plena.





¿Resulta una mochila pesada caminar “siempre de la mano de la palabra”?

Es una mochila inevitable. No nos queda opción. Somos humanos y la palabra es nuestro cielo y nuestro infierno. Un cielo y un infierno al que nadie puede renunciar.





¿En la hoy crispada sociedad argentina quién tiene la “Palabra plena”?

A lo mejor un sociólogo te daría una respuesta diferente y más amoldada a tu pregunta. Como analista, evalúo la palabra plena o vacío según sea el compromiso único e irrepetible que cada sujeto toma con ella.





¿Vivimos tiempos en que urge un lenguaje con contenido?

Si uno no quiere pasar por esta vida sin sentido siempre, independientemente de la época, se hace necesario un lenguaje con contenido.









PARA NO PASAR POR ALTO

En el teatro, la vida se representa con todos sus bemoles, ¿qué lo diferencia del diván?

“El teatro es un hecho artístico. Da cuenta de la vida de un modo único. El diván carece de argumento, de un final lógico, no todas las historias cierran, la obra a veces se interrumpe, a veces cambia de guion. No deja de ser un ámbito intermedio entre el conocimiento y el arte. Pero en tanto que si no te gusta una obra teatral habrás perdido un poco de tiempo y el valor de la entrada, si lo que se trabaja en el diván no llega a destino podríamos perder la oportunidad de darle un sentido a nuestra vida”, dijo Gabriel Rolón.