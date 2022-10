Lali Espósito dio cátedra en la TV española de cuando “no es no”

07/10/2022 - 20:15 Pura Vida

La popularidad de Lali Espósito trasciende su perfil de actriz o cantante. Es su personalidad la que terminó conquistando al público español, tras irrumpir en ese mercado con la serie de Netflix “Sky Rojo”. Lo cierto es que su carisma y el intercambio que es capaz de generar con los espectadores, la llevó a formar parte del ciclo “El Hormiguero”, uno de los más importantes de la TV de España, donde opera de “coach” de vida, aconsejando a los televidentes que le piden su opinión. Y desde ese lugar volvió a dar cátedra.

Un hombre se contactó con el programa que conduce Pablo Motos para contar su experiencia con una mujer que no quiere salir con él.

“Estoy enamorado de mi vecina Blanca, ¿qué me recomiendas que haga para atraerla? Me denunció por acoso el año pasado y gané el juicio, por eso no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Solo le envié 18 rosas amarillas y un peluche. Buena onda, Raúl”, fue el mensaje que dejó el televidente. Y Lali opinó: “Mirá, realmente pienso que está buenísimo que hayas mandado este mensaje porque nos regalás a todos en el programa más visto de España el claro ejemplo de lo que es ser un acosador. Lo acabás de demostrar con tu mensaje”, comenzó con seriedad.

E hizo alusión a la denuncia que había hecho la mujer en cuestión: “Se jacta de haber ganado el juicio, que no me sorprende para nada que la Justicia no apoye a las mujeres ante las denuncias”. “Está buenísimo que les niñes del otro lado vean esto y entiendan que un ramo de flores no justifica la violencia que es el gesto de insistirle a alguien”, continuó. Y mirando a cámara, cerró con un comentario hacia el televidente: “Querido Raúl, no es no. Eso es lo que tengo para decirte”.

La artista no solo fue ovacionada en el estudio de TV, sino que los vitoreos se replicaron en las redes sociales, donde se viralizó su mensaje. En su última participación en el programa de Motos, Lali también había sido tendencia en las redes por preparar un “fernet viajero” en vivo. “Es el trago comunitario, porque nosotros compartimos todo. No te vas a llevar un vaso de vidrio, se lleva una botella plástica. No te llevás el vaso térmico, porque ¿dónde me meto el vaso térmico? No lo quiero decir porque estamos en televisión. Si es un vaso térmico lindo, no lo quiero perder. No lo voy a dejar en la disco”, explicó con humor, mientras preparaba la bebida popular. “El fin del amor” Mientras sigue desplegando todo su potencial, Lali se prepara para el estreno de la serie “El fin del amor”, que no solo la tiene de protagonista sino también de productora y que llegará a la plataforma de Prime Video el próximo 4 de noviembre, inspirada en el libro de Tamara Tenenbaum. “La lectura real de la serie es el principio del amor, del amor propio y del amor a tus amigas, del amor a tu linaje femenino. El amor no es el príncipe azul que viene y te salva la vida, eso sabemos que no existe, a eso va el libro de Tamara. Es un poco romper eso, pero no para romper el amor sino para hacerlo crecer”, explicó la actriz a La Nación. El personaje de la ficción lleva el mismo nombre que la autora del libro y guionista de la serie, la cual recorre momentos de su vida donde se muestran diferentes capas que va rompiendo, en los que quedan expuestos muchos integrantes de su círculo íntimo.