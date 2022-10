Llegan “Grantchester” y “My Life is Murder”

09/10/2022 - 21:44 Pura Vida

My Life is Murder

Lucy Lawless regresa a My Life is Murder en el papel de Alexa Crowe, una ex-policía que no sabe resistirse a nuevos misterios que pasarían desapercibidos para todos, excepto para ella y su inigualable instinto.

Enfocarse en resolver nuevos casos resultará particularmente difícil para Alexa en esta tercera temporada, pues deberá navegar entre el caos y los problemas creados por su familia, aunque tendrá el apoyo de nuevos amigos que se unen a la comunidad que ha creado en Nueva Zelanda.

Eso sí, nada impedirá que cada semana esta intrépida detective enfrente a todo tipo de sospechosos, desde excéntricos millonarios, floristas dramáticos, bailarines de tango y apasionados fashionistas, que cometieron un error en común: subestimaron el estilo único de Alexa Crowe para resolver crímenes. Listos o no, Alexa está de vuelta.





Grantchester

El reverendo Will Davenport (Tom Brittney, Make Me Famous) está dispuesto a todo por ayudar a la gente de Grantchester, incluso si eso significa ir en contra de lo convencional, pero sus ideales se ven amenazados cuando uno de sus sacerdotes, Leonard Finch (Al Weaver, Colette), se ve envuelto en un escándalo.

Por si fuera poco, la amistad entre Will y el detective Geordie Keating (Robson Green, Touching Evil) parece tambalearse cuando un viejo compañero de la armada reaparece en la vida de Geordie, quien lo hace cuestionarse todo sobre sus principios. A pesar de sus diferencias, Geordie y Will tienen el deber de resolver una serie de casos que abruman a la comunidad, desde un asesinato en un campamento de verano hasta la investigación sobre la muerte de un productor musical.

En esta temporada la diferencia entre la moralidad y la legalidad se vuelve cada vez más difícil de distinguir y nos hará preguntarnos el verdadero significado de la justicia.