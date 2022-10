"ARGENTINA, 1985" SE VOLVIÓ EL FILME QUE TODOS QUIEREN VER

10/10/2022 - 20:46 Pura Vida

"Argentina 1985", estrenada el 29 de septiembre pasado, superó los 500 mil espectadores en salas locales, según la consultora Ultracine, y tras su paso por los festivales de Venecia y San Sebastián, llegó al London Film Festival.

El éxito de la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sangrienta de la historia de nuestro país, ya superó las expectativas de los propios productores y distribuidores del filme. "No esperábamos tanto. Esperábamos un excelente desempeño, realmente, pero esto está fuera de todo tipo de cálculo. Y esto no tiene otra explicación más que el boca a boca de la gente, diciendo a otra gente que esta película es imperdible, digna de ver", señaló a Clarín, Eric Mc Crea Steele, gerente de Digicine, la empresa que distribuye la película.

Y antes de que la historia llegue el viernes 21 de octubre al streaming de Amazon Prime Video, desde el jueves próximo se podrá ver en el Espacio Incaa del Cine Gaumont, de Buenos Aires, con localidades a 90 pesos.

"Argentina, 1985", seleccionado para representar al cine nacional en los premios Oscar y Goya, convocó en su segundo fin de semana, en pantalla, a 211.475 espectadores en 314 pantallas, concentrando el 39 % de las ventas, alcanzando un total de 526.289, de acuerdo con las estadísticas de Ultracine, lo cual la coloca con comodidad por encima de filmes como "Sonríe", "La huérfana: el origen", "Tadeo, el explorador 3", y el reestreno de "Avatar". En el acumulado solo le gana DC Liga de Súper Mascotas, que lleva mucho más tiempo exhibida.

Además de las brillantes actuaciones de Darín y Lanzani, quien cosecha reacciones positivas de parte del público y de la crítica es el actor Alejo García Pintos, quien hizo su debut en cine con un protagónico en la recordara película "La noche de los lápices", de Héctor Olivera, inspirada en hechos reales, en la que le tocó interpretar a Pablo Díaz, un sobreviviente de la última dictadura militar; y ahora, le toca interpretar a uno de los jueces que participó del Juicio a las Juntas militares.

"Me da orgullo haber trabajado en La noche de los lápices y Argentina, 1985... ¡Me faltó La historia oficial!", bromeó ante NA, sobre la "oscarizada" película, con Norma Aleandro.

"Hace por lo menos cuatro años que la película se estaba gestando. Axel Kuschevatzky, que es uno de los productores, me contó lo que estaban armando y que había pensado en mí para interpretar a uno de los jueces. Una vez que se concretó el proyecto, hice una audición como requieren los protocolos de Amazon. Y lo hice con mucha convicción, es una formalidad que hay que hacer, pero yo por alguna razón sabía que iba a estar. Después se sumó a la producción Victoria Alonso, la presidenta de Marvel, que es mi amiga de la infancia, y para mí fue todo redondo", contó García Pintos.

En ese rol de juez le toca escuchar el testimonio de Pablo Díaz, el personaje que 36 años atrás interpretó en La noche de los lápices. Al respecto, señaló: "No sabía exactamente qué juez iba a ser, porque no se usaron los nombres reales, pero sí era consciente de que me iba a tocar estar frente al testimonial de Pablo Díaz y que iba a ser un guiño a mi anterior película y básicamente a la historia, ya que la película toma los casos más conmovedores. Y hay muchas cosas que quedaron fuera de ambas películas, porque sería imposible que alguien tolere las escenas que realmente pasaron. Para mí lo más importante es que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó. Hay mucha gente que sale llorando del cine porque recuerda lo que pasó y otros porque no sabían esta parte de la historia. En ese momento tenemos un nivel importante de negacionismo dentro y fuera del país, entonces es necesario que haya este tipo de proyectos que sirvan para hacer memoria".

Y sumó: "Filmamos una película sobre el horror con muchos riesgos (La noche de los lápices). Todas esas amenazas y el temor que se muestran en Argentina, 1985 los hemos sufrido en carne propia. Recibimos amenazas y el día que se estrenó, pusieron una bomba casera en el cine y también en la productora. El hecho estaba absolutamente fresco y activo. Esas eran las condiciones y por eso me parece la analogía. Y ahora me da mucha esperanza que se pongan los derechos humanos sobre el tapete no solo acá, sino a nivel internacional".

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas preseleccionó a "Argentina, 1985" para la próxima ceremonia de los premios Oscar, lo que tiene a Alejo García Pintos muy esperanzado. "El filme está haciendo un camino internacional muy importante. En el Festival de Venecia logró el premio de la crítica, que ya es un paso más importante; y en San Sebastián se llevó el premio del público. Creo que puede llegar a hacer un camino similar a La historia oficial (que ganó un Oscar en 1985).