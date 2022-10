Mauro Icardi prendió el ventilador: hizo un vivo de Instagram de más de 100 mil espectadores

12/10/2022 - 20:38 Pura Vida

Durante el úlimo mes, se vivió un nuevo escándalo que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara, con rumores de separación, reconciliación e incluso un romance de la modelo con el popular cantante L-Gante. Este miércoles, el delantero de Galatasaray realizó una transmisión en vivo por Instagram, donde respondió a preguntas sobre su situación personal.

"Cuando Wanda vuelva para Estambul veremos qué será de nuestra vida. Les aclaro que no tiene una casa, es todo invento de la prensa. Después de este vivo seguramente se va a enojar, se irá a un hotel. También tengo la palabra de sus hijos, que obviamente están muy enojados con ella", aseguró el atacante. "Desde ahora, si la manera es hacerlo público haremos todo público y seguiremos demostrándole a la gente y a los diarios y a las revistas y a todo el mundo la verdad. Si hay algo que tengo es que no soy mentiroso, para bien o para mal digo siempre la verdad. Me harté, me cansé de tanta mentira, de tanto invento, y bueno, será así de ahora en adelante", agregó.

"Hace un año que según ella se quiere separar y después viene el chantaje, amenazas y nunca se separa. Hace nueve años estamos juntos, nunca nos separamos. Para mí, si hay que hablar las cosas se hablan en persona. No poniendo mensajitos de 'me separé'. El año pasó lo mismo y era todo mentira. No hay motivo". aseguró.





