El hijo mayor de Wanda Nara la dejó de seguir en redes y apuntó contra L-Gante con una contundente historia

13/10/2022 - 12:31 Pura Vida

Horas después del vivo que Mauro Icardi realizó en Instagram apuntando con dureza contra su esposa y advirtiendo que todavía están casados, el hijo mayor de Wanda Nara tomó medidas: dejó de seguir a su mamá y subió una historia apuntando contra L-Gante.

Días después de que el cantante de música 420 asegurara en la mesa de Mirtha Legrand que está conociendo a la mediática, el joven subió una storie llena de emojis de payasos y etiquetó a L-Gante.

Cabe remarcar que Valentino y sus hermanos se encuentran en Estambul junto a Mauro Icardi. El mayor de los hijos que la mediática tuvo con Maxi López se sumó a las divisiones juveniles del Galatasaray.





El mensaje de Valentino se conoció también luego de que Elián Valenzuela, nombre verdadero del músico, presente una canción que según comentó, está inspirada en Wanda Nara.

“Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”, “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”, “Supuestamente una amiga”, “Te lo hago sin palabras”, “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer” son algunas de las frases que más llamaron la atención de esa canción.