Murió Robbie Coltrane, el actor que interpretó a "Hagrid" en la saga de Harry Potter

Este viernes se confirmó la muerte Robbie Coltrane, el actor que interpretó a "Hagrid" en la saga de Harry Potter. Tenía 72 años de edad. De esta manera lo informó el medio británico PA, que citó a su agente.

Anthony Robert McMillan, más conocido como Robbie Coltrane, fue un actor británico de cine y televisión.

Fue famoso por sus apariciones como Rubeus Hagrid en las películas de Harry Potter, como Valentin Dmitrovich Zukovsky en las películas de James Bond, Golden Eye y The World Is Not Enough, y como el Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald en la serie televisiva británica Cracker, durante los años 1990.

McMillan nació en la ciudad de Rutherglen, en Escocia. Su padre, Ian Baxter McMillan, era un médico familiar que trabajaba como forense policial, y su madre, Jean McMillan (Howie de soltera), era una profesora de piano. Tuvo dos hermanas, Annie y Jane, esta última fallecida en 1976. Es el bisnieto del empresario escocés Thomas W. Howie.