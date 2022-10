GUSTAVO CHAZARRETA HOMENAJEA A SU PADRE

14/10/2022 - 21:19 Pura Vida

El cantautor cordobés con raíces santiagueñas Gustavo Chazarreta presentó oficialmente “Espérame tranquilito”, una canción que dedicó a su padre, el querido basquetbolista y médico santiagueño Gustavo Chazarreta.

“El 4 de julio del 2020 se cumplían tres años de la partida de mi padre.

En ese momento decidí que era la hora de escribirle y cantarle esta canción llamada “Espérame tranquilito”, destacó el reconocido músico argentino. Y explicó porque no pudo concretarlo en otro momento. “Antes no pude hacerlo ya que no quería escribir desde el dolor sino desde el agradecimiento por una hermosa vida juntos” “Esta chacarera -resaltó Gustavo- es un gracias inmenso por todo lo que nos brindó, no solo a mí sino a mis hermanos, mi madre, su familia y a sus amigos que fueron y son muchos”.

“Si existe otra vida después de este viaje estoy seguro de que nos volveremos a encontrar. espérame tranquilito que cuando llegue el momento te pegaré flor de abrazo pa’ celebrar nuestro encuentroà”, escribió Gustavo en la chacarera tributo a su papá. La l e t r a y l a m ú s i c a de”Espérame tranquilito” es de Gustavo Chazarreta. Fue grabado en los estudios Argot (La Plata). La producción artística y la mezcla: responsabilidad de Gustavo Chazarreta y Matías González Acuña.

La masterización estuvo a cargo de Matías González Acuña. Los músicos que participan son Fernando Kurriger (percusión) û Matías González Acuña (Guitarra acústica) û Jorge Bonetto (Guitarra eléctrica) û Sebastián Bergallo (bajo) û Gustavo Chazarreta (guitarras nylon, voz y coros). El diseño y arte lo hizo Selene Voillequin. “La foto de arte de tapa fue tomada en una fiesta de mi colegio Santo Tomas, en Córdoba, yo tenía 12 años”, contó Gustavo.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. Mañana, concierto en Buenos Aires En tanto, Gustavo se prepara para presentar sus canciones en el concierto que brindará mañana, a las 20, en la Sala Casals del Paseo La Plaza, en Buenos Aires. Gustavo Chazarreta es un músico cordobés con raíces santiagueñas que hace más de diez años está radicado en la ciudad de La Plata. Actualmente se encuentra presentando sencillos que formarán su nuevo trabajo discográfico.

El último de ellos es “Encontrándonos”.. Antes había editado “A viva voz”. El cantor y compositor, tiene cinco discos editados “Tierra de Soles” (2005), “Refugios del Alma” (2007), “Esperanzando” (2009), “Para pelearle al silencio” (2015) y “Despojados” (2019). En sus canciones cuenta historias, presenta personajes e invita a pasear por el paisaje de su tierra natal y Santiago del Estero. “Siempre me gusta que la gente que vaya a ver nuestros espectáculos, se vaya con una historia, trato que se lleven esas vivencias, que se vayan con esos personajes que pueblan mis composiciones”, suele expresar Chazarreta.