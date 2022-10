Lito Nebbia: “Santiago del Estero es un lugar que tanto aprecio y donde tenemos tantos amigos”

15/10/2022 - 21:22 Pura Vida

Lito Nebbia: “Santiago es un lugar que

tanto aprecio y donde tenemos tantos amigos”

Por Emilio Marcelo Jozami

De la Redacción de EL LIBERAL







- ¿Cómo se gestó la gira “Solo se trata de vivir”?

Pensábamos arrancar en el 2020 cuando justamente regresamos de tocar por México, y nos agarró la pandemia. Todos pensamos que se iba a solucionar en un par de meses, pero nos ha llevado dos años. Ahora estamos de a poco saliendo otra vez. Ya estuvimos por Córdoba, Tucumán, Mendoza, luego Tucumán, varios conciertos más por Buenos Aires y alrededores para terminar el año en el Centro Cultural Kirchner.





-¿Cómo se siente volver a Santiago y con este espectáculo?

Estoy contento que volveremos a Santiago, lugar que tanto aprecio y donde tenemos tantos amigos. Estaré tocando allí con este nuevo Quinteto que organicé, que es el mismo con el que nos presentamos este 2022 en el gran Festival Lollapalooza: Ariel Minimal en guitarras y canto, Leopoldo Deza en flauta y teclados, Nica Corley enguitarra, bajo eléctrico y voces, Tomás Corley en batería y yo al piano, guitarra y canto como lo hago habitualmente. Tocaremos poco más de dos horas, temas clásicos, temas nuevos, muchas improvisaciones.





-¿En qué momento de su vida, y en dónde, nació “Solo se trata de vivir”?

Escribí esta canción en San Luis Potosí, México, en 1979, durante mi exilio mexicano. A las pocas horas la estrené medio improvisada en un recital que di para la Universidad de Aguascalientes. Así, espontáneamente, fue que gustó mucho y me hacían repetir. Comprendí que era un tema que tenía el don de gustar. Pero uno nunca sabe qué futuro le depara a las canciones. Hoy en día ya tiene aproximadamente 200 grabaciones internacionalmente. El tema ha cumplido 40 años y además de publicar un álbum celebrándolo, he podido incluir la versión original de Aguascalientes, porque la gente de la Universidad de Aguascalientes conservó la grabación de esa noche y me lo regaló. Fue muy emocionante esto para mí.





-Parafraseando a lo que expresa en “Solo se trata de vivir”, le pregunto: ¿Cómo fortaleció su corazón y qué nuevos caminos recorrió? ¿Qué caminos olvidó y que penas descansó?

La letra de “Solo se trata de vivir” es una reflexión de viajero, si se quiere. Pero cada quien puede hacer uso del significado que prefiera, asociarla a cualquier situación personal.





-¿Cuánta tristeza, melancolía y heridas atravesó en el exilio en México? ¿Cómo vivió esa tapa de su vida y qué enseñanzas le dejó?

Permanecí más de tres años en el exilio. Aprendí mucho. Crecí en muchos aspectos. Traté de seguir recreándome espiritualmente y no dejarme invadir por el resentimiento.





- Varios músicos de su generación están hoy de gira y llenan estadios. ¿La gente concurre por lo que pasó con la pandemia del Covid-19 o por la nostalgia?

Creo que hay diversas razones porque la gente se refugia en la música. Un poco de nostalgia, algo de fanatismo, sensibilidad hacia el arte, y lógicamente también hay un poco de ansiedad por volver al ritmo que uno estaba acostumbrado.





- ¿Qué lo llevó a crear Melopea y considera que ha cumplido con los objetivos?

Melopea es una Casa de Arte. Un espacio donde desde hace más de 30 años tratamos de producir sueños musicales, obras que nos parecen de real valia sin importar el género ni generación. Además allí, desarrollo mis trabajos personales de composición. Tenemos un catálogo muy valioso por su riqueza musical e histórica. Más de 600 títulos. Hay mucho tango y mucho folklore.





- Rosario no solamente es una cantera inagotable de músicos sino también de deportistas. Una reflexión sobre esa característica de su ciudad natal.

Es una ciudad que siempre tuvo un espíritu artístico. Desde que yo era niño, junto a mis padres que eran músicos, recorríamos todos los cafés y bares, y en todos había música. Así nos ganábamos la vida, pero además construimos nuestra parte espiritual…





- ¿De qué manera marcó su vida “La Balsa”, otro gran éxito suyo?

Fue una suerte casi de destino. Nunca imaginamos que podía tener el inmenso éxito que tuvo. Y también la permanencia, porque siempre se vende, se escucha o la graba gente de las nuevas generaciones. Muchas de esas canciones han quedado grabadas en la memoria afectiva de la gente. “Viento, dile a la lluvia” “El Rey lloró” “Madre, escúchame” entre tantas otras.





-¿Sigue teniendo hoy el rock el espíritu contestatario, revolucionario, de buscar generar cambios en la sociedad?

En los días que corren, impera casi exclusivamente el puro negocio. Es muy difícil para un músico, desarrollarse con un estilo totalmente personal. Pero bueno, hay de todo… Mucha gente joven bien talentosa. Pero siempre faltan espacios para tocar.













Nebbia consideró que la democracia

“nunca está totalmente protegida”

Nebbia, en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, resaltó que “la democracia nunca está totalmente protegida” y que hay que “trabajar por ella todos los días”. Además, el prestigioso cantautor habló acerca de la violencia imperante en el país y también sobre la grieta.





- ¿Considera que la democracia, como sistema de gobierno, está fortalecida y no corre riesgos?

L a d e m o c ra c i a nunca está totalmente protegida. Hay que trabajar por ella todos los días. Es una cuestión de educación y buena fe.





-¿Le preocupa la violencia imperante en determinados sectores del país?

Siempre me preocupa la violencia, la intolerancia, el no saber convivir con ideas distintas a las de uno.





- ¿Por qué considera que e l p a í s , políticamente hab l a n d o , está tan a g r ietado?

Porque es una de las últimas maneras de hacer política. Confrontar, ignorar, no ponerse de acuerdo… una pena realmente. - Hoy, año 2022, en Argentina ¿solo se trata de vivir o también de trascender, permanecer y hacer historia? Ese sentimiento es bien personal, y cada quien lo hará tal cual lo sienta. Mi carrera es muy extensa, así como también mi poder de vocación. He tenido y tengo la suerte de seguir por el camino haciendo exclusivamente lo que siento.





Los amigos santiagueños que admira Domingo Cura, Miguel Simón, Pablo Mema y “el glorioso” Elpidio Herrera, Manolo Herrera, Luis Jiménez, Juan Saavedra y “Cuti” y Roberto Carabajal son algunos de los grandes amigos santiagueños de Lito Nebbia.





-¿Qué es la chacarera para usted y qué significó interpretar este ritmo apicarado que identifica a Santiago del Estero cuando acompañó al santiagueño Domingo Cura?

Siempre he tenido relación con muchos músicos de nuestro interior. Varios de Santiago del Estero. Domingo Cura, con quien comencé a tocar a mis 21 años. Miguel Simón, Pablo Mema, y el glorioso Elpidio Herrera, “Cuti” y Roberto Carabajal… con todos ellos no solo he tocado, sino que también he participado en la producción de algunos de sus discos.

También alguna vez he disfrutado del arte de Juan Saavedra, mientras yo tocaba el piano. Tengo muchos amigos por aquí. Me encanta la chacarera, pero siempre he colaborado dentro de mi estilo personal. Siempre fusionando con la climática y su rítmica. -Hábleme de su amistad con Elpidio Herrera y su hijo Manolo y con Luis Jiménez.

¿Qué lugar ocupa en su corazón Villa Atamisqui y Gramilla, respectivamente?

Quiero mucho a Elpidio y su gente, su hijo Manolito… hemos pasado lindos tiempos grabando un par de sus álbumes en el estudio de Melopea en Buenos Aires. Gran corazón. Nuestro amigo Luis Jiménez nos invitó un par de veces a esos entrañables Encuentro en Gramilla. Momentos muy emocionantes, de canto y amistad.