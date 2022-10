Moldavsky, sorprendido con el talento de Wanda

16/10/2022 - 20:55 Pura Vida

El programa de Telefé, ¿Quién es la máscara?, le permitió a Roberto Moldavsky, el humorista que formó parte de los investigadores que intentaban descubrir qué famoso estaba detrás del disfraz, conocer a Wanda Nara en su papel de "representante" de Mauro Icardi, ya que según reveló en diálogo con el programa radial "Polino auténtico", de Mitre, fue testigo de la negociación telefónica con la que la mediática "vendió" al jugador de fútbol al equipo Galatasaray, de Turquía. Además, contó que la mayor de las Nara le confió que otros futbolistas la buscaron para que los representara, pero ella se negó porque todavía sus hijos son muy pequeños y asumir ese papel le implicaría desatender su crianza, de la manera en la que ella está acostumbrada a llevarla adelante.

"Para mí que fui vendedor toda la vida, realmente, ver vender en italiano era como estar en Disney. Yo la escuchaba cómo negociaba y me volvía loco", le dijo a Marcelo Polino, el conductor de "Polino auténtico". Y contó que los descansos en la grabación del certamen, le permitieron ser testigo de ese otro perfil de Wanda. "Cada vez que se cortaba la grabación, porque los muñecos había que prepararlos y teníamos mucho tiempo muerto, charlábamos de la vida y así la conocí. En una de esas, entre tantos llamados, corta y llama a Mauro. Yo escucho al voleo palabras como Galatasaray y Turquía", señaló. Y siguió: "Escucho esas cosas y le digo: '¿Estás vendiendo a Mauro a Turquía?'. 'Sí', me dice".

Con esa anécdota, Moldavsky confirmó que la mediática es la representante real de Icardi, a pesar de las dudas de muchos. "Te voy a decir algo que Wanda nunca contó y no sé si va a contar. Otros jugadores, le pidieron que sea la representante. Jugadores importantes, argentinos... Y te digo más: ella no quiso porque no quiere meterse de lleno en todo, porque tiene cinco hijos y tiene mil quilombos. Pero yo también, como típico machista futbolero, cuando empecé a hablar con ella no sé por qué suponía que no. Y me sorprendió lo que sabe y lo que aprendió ese laburo. Porque yo no lo conozco y ella lo maneja a la perfección. Pero también lo que sabe de fútbol, lo que busca para Mauro, los contratos que maneja".

El humorista, no obstante, se negó a dar los nombres de los jugadores que habrían convocado a la empresaria, según lo reflejó Teleshow. Y dijo que no escuchó la cifra del contrato que cerró. "Como vendedor, me volvía loco la situación de ella hablando. Esto sí, esto no, esto me lo das... Yo estaba helado esperando escuchar un número. Pero no", confesó.

Por otra parte, sus comentarios echaron luz sobre el acuerdo al que Wanda había llegado con la producción de ¿Quién es la máscara?, que le permitió ausentarse a poco de iniciar las grabaciones. "Cuando se fue de viaje a la mitad del programa, era algo que ya estaba conversado. Nosotros ya sabíamos que iba a ocurrir. Pero lo pautamos cuando arrancamos las grabaciones. Ella fue, visitó tres escuelas y eligió la mejor. Vio cuatro o cinco casas y eligió una para alquilar. Y cerró el contrato de Mauro y la presentación", señaló.

Y apuntó algo más: "Aparte de todo, es re madraza porque es la primera vez que se separa de los hijos. Pero en otras conversaciones que yo escuchaba, decía: 'El pantaloncito azul con la remerita blanca, le ponés eso con el buzo tal'. Yo le preguntaba: '¿Desde acá tenés que decir qué se tienen que poner?'".