Una ex “hermanita” quedó en silla de ruedas en medio de otro reality

BANDA DARÁ HISTÓRICA SERIE DE 10 SHOWS EN RIVER Amplían venta de entradas para ver a Coldplay Los problemas de salud de Chris Martin ya se superaron. Horóscopo MAYPI DELGADO PASÓ POR EL REALITY EN LA EDICIÓN 2015 Una ex GH se separó de su pareja a un mes de haber anunciado su embarazo Maypi Delgado, la ex GH que compartió reality con el santiagueño Nico Conte, anunció hace un mes su embarazo, y el fin de semana sorprendió al confirmar su separación de Matías Ricciardelli, el padre de su hija.

Contó que hace 6 ó 7 años había iniciado la búsqueda de un bebé, y como nunca se dio de manera natural, probó con distintos tratamientos, incluso sin pareja. “Mientras empezamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar”, reveló en su cuenta de Instagram. Aunque hicieron lo posible para permanecer juntos, Maypi señaló que la situación “lo superó (a Maty) y un día ya no era sostenible la relación”. Aunque admitió que la idea de su pareja nunca fue hacerle daño, se dio cuenta de que no podían seguir juntos. Ella se fue a vivir a Mar del Plata, donde tiene a su familia.l Los realities le están dando tan buenos resultados a la pantalla de Telefé, a excepción de ¿Quién es la máscara?, que no logró captar al público en la misma proporción que sí lo hicieron MasterChef Celebrity, Bake Off, o La Voz Argentina, que anoche no solo volvió Gran Hermano a su programación, con el ingreso de 18 participantes que hoy comenzarán a enfrentar desafíos buscando a su líder; sino que el canal de las pelotitas ya graba “The Challenge”, otra propuesta sobre depor tes ext remos donde Floppy Tesouro se fracturó ambos pies hace aproximadamente 15 días.

“Estaba haciendo deportes extremos y creo que fue corriendo. Si bien entreno un montón todos los días de mi vida, hay cosas a los que no estoy acostumbrada”, reconoció la modelo en diálogo con el programa Intrusos. Y aunque no está autorizada para dar detalles sobre el programa que contará con la conducción de Marley, explicó que comenzó a sentir malestar cuando terminó las grabaciones. “Empecé con dolores muy fuertes en los pies, pero nunca me imaginé que eran fracturas. Pero con el correr de los días me di cuenta que cada vez me dolían más”, aseguró Floppy, cuyo diagnóstico es fractura de calcáneo en el pie izquierdo y doble en el derecho.

“Lo mio no fue en altura, como lo de Vero Lozano, hablé con ella porque nos entendemos, estar con dolores, no poder manejar tu propio cuerpo, depender de todo el mundo”, señaló. Afortunadamente, la modelo no deberá pasar por el quirófano, pero sí deberá enfrentar una larga recuperación de la mano del doctor Alejandro Druetto, especialista que le recomendó Susana Giménez. “Zafé de la cirugía, lo cual me dejó tranquila y es todo un proceso. Tengo para un mes de recuperación, pero cada cuerpo es diferente y tengo que hacerme distintos estudios”, expresó con alivio.

Y dejó en claro que no tiene intenciones de iniciar acciones legales contra el programa: “No tiene que ver con ellos, sino conmigo”. Además de Floppy, en el nuevo reality participarán Sofía “Jujuy” Jiménez, Claudia Albertario, Eva Bargiela, Virginia Elizalde, Carolina Duer, María Fernanda Ca l l ejón, Julieta Puente, Benjamín Alfonso, Yeyo De Gregorio, Lizardo Ponce, Fernando Burlando, Rodrigo Cascón, Rodrigo Mora y Sol Pérez. Si bien todavía no está confirmada la fecha de estreno, se espera que debute durante el verano. La historia de Floppy con GH Compartió la casa de Gran Hermano 5 con Andrea Rincón y Esteban “Bam Bam” Morais, pero solo por dos semanas ya que fue una de las primeras eliminadas. Sin embargo, esa corta estadía, y ser portadora del título “Miss cola Reef” le bastaron para hacerse un lugar en los medios. También participó del Bailando, fue parte de numerosas revistas en las temporadas de Mar del Plata y Carlos Paz, se dedicó al modelaje y fue una de las tantas conquistas de Matías Alé. Hoy arranca el juego de GH con el desafío a través del cual los “hermanitos” elegirán a su líder, el que a su vez se hará acreedor a la eliminación de la primera semana. Porque apenas entren, tras la primera impresión, los participantes estarán obligados a nominar a uno para que abandone el juego. De todas maneras la decisión final quedará en manos de la votación del público. La eliminación será los domingos.