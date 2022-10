Conocé a los flamantes ''hermanitos'' más polémicos

18/10/2022 - 22:04 Pura Vida

Como era de esperarse, la presentación de los nuevos jugadores del reality Gran Hermano no tardó en generar repercusiones en las redes sociales, más precisamente en Twitter, donde Walter "Alfa" Santiago fue acusado de haber acosado a una joven, y Martina Stewart Usher una profesora de educación física de 25 años que recibió graves denuncias de parte de las familias de sus alumnos, además de provocar el repudio de figuras famosas tras haber confesado en su presentación que le da "asquito" la bisexualidad, y que no la entiende.

Walter, quien prefiere ser llamado "Alfa", tiene 60 años y en varias oportunidades se lo vio en televisión y con personajes muy reconocidos de la farándula, como el fallecido millonario Ricky Fort.

Además, se descubrió, por una fotografía que compartió un usuario de Twitter, que participó en la edición de Masterchef en 2014 donde quedó eliminado en primera instancia por pisar puré con la mano.

Pero la denuncia más grave llegó por parte de una joven llamada Pía, que publicó en sus redes los audios que le envió tiempo atrás "Alfa". Su descargo se volvió viral. "Me acosó un par de años y hasta llamaba a gente cercana y familia. Los audios de terror. Aclaro: jamás le di la oportunidad de que pase algo conmigo. Era una niña en el 2017. Tengo pruebas", dijo.

El participante más grande del reality también estuvo vinculado con la actriz Georgina Barbarossa, quien admitió que lo conoció a través de una aplicación, que no es precisamente la de citas, y que hasta fue a comer a su casa. En ese contexto, contó que Walter le avisó que se iba a presentar al casting, aunque ella no sabía que había quedado seleccionado. "Él es así, va por todo y va a ganar, va por eso y busca fama, le encanta el reconocimiento, tiene una buena posición y conoce gente pero no del mundo artístico, pero es muy fierrero", remarcó en "A la Barbarossa".

La profe en problemas

Además, de las acusaciones en las redes sociales por maltrato a menores de edad, Martina Stewart Usher se convirtió en la participante más polémica, tras confesar en su presentación que no entiende "eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar. No tengo mucha paciencia. Ojalá no me encuentre con un bobo dentro de la casa porque todo mal". Ese comentario no pasó inadvertido y generó malestar en el plano virtual en muchas personas, entre quienes figuran Wanda Nara, Jey Mammon y Leti Siciliani.

"Decir que te da asco la bisexualidad o la homosexualidad no es opinión; es fobia, es decir odio y hace daño, lastima. Por favor, tengámoslo en cuenta", escribió Jey en Twitter. Mientras que Wanda eligió Instagram para hacer su descargo. "Acaba de entrar Martina a GH diciendo que 'le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. ¿Cómo se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos", planteó la mediática.

Leti Siciliani también expresó su repudio, no solo a Martina, sino también a Tomás Holder, quien contó que es influencer y hace "un personaje de un 'Tincho', medio clasista, un poco homofóbico. Típico rugbier y la gente se ríe mucho". "Perdón, no es que me ponga la gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas", planteó la actriz en referencia a Martina y Tomás.