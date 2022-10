A la familia real británica se le suman los problemas

18/10/2022 - 23:07 Pura Vida

Mientras la familia real británica ya "tiembla" ante el inminente estreno de la quinta temporada de la serie "The Crown", que se concentrará en los hechos que sacudieron la vida en el palacio desde finales de los años 80 hasta principios de los 90, con la separación de los tres hijos de la fallecida Reina Isabel II, entre bambalinas apareció Simon Charles Dorante-Day, quien asegura ser un hijo ilegítimo del rey Carlos III y de Camilla Parker.

Y como si su sola presencia no fuera suficiente para romper con la apacible vida de Carlos y Camila, el hombre informó que distintas compañías cinematográficas le ofrecieron realizar documentales sobre su historia.

"He estado inundado en las últimas semanas con muchos documentalistas y compañías cinematográficas deseosas de compartir mi historia", comentó el británico que actualmente vive en Australia.

El autoproclamado "príncipe Simon" señaló que está considerando las ofertas que recibió. "No esperaba que esto sucediera, pero estoy considerando sus ofertas porque me gustaría ver mi historia en Netflix", reveló.

"Sé que compartir mi historia y hacer que la mayor cantidad de gente sea consciente de mis reclamos será clave para que Carlos y Camilla aborden mis reclamos", explicó el hombre.

Según Simon, Carlos III y Camilla Parker lo habrían tenido cuando el rey tenía 17 años y la reina consorte 18. Luego, lo habrían dado en adopción a los hijos de trabajadores de la familia real. Sus abuelos maternos fueron quienes le revelaron su supuesta verdadera identidad.

Por otra parte, Simon Dorante-Day reveló que está planeando viajar al Reino Unido, por primera vez desde que inició su reclamo, para exigir nuevamente una prueba de ADN tras haber obtenido varios rechazos de la misma. "Ya tengo en agenda numerosas entrevistas de radio en las ciudades de Glasgow, Manchester, Dublín y Portsmouth", reveló.

"Volveré a la Corte de Familia. La última vez que estuve ante los tribunales, el juez me dijo que si vuelvo con la evidencia bien y cuidadosamente sellada, entonces no hay razón para negar una solicitud de una prueba de ADN, y Charles y Camilla tendrán que responder eso", cerró.

Cada temporada de la exitosa serie "The Crown" cubre un periodo de diez años, por lo que el año del fallecimiento de la princesa de Gales no se vería hasta la sexta entrega (la cual está en pleno rodaje), ya que ocurrió en el año 1997. Pero ya se filtró una imagen no oficial en la que se puede ver a Diana junto a sus hijos, Guillermo y Enrique, encarnados por Timothee Sambor y Teddy Hawley.