CATALINA SOPELANA: orgullosa del trabajo para “La Estrella Azul”

"Sky Rojo", la serie protagonizada por Lali Espósito; "Velvet" y"Los Vecinos" son las series que pusieron en las grandes ligas de la actuación a la actriz española Catalina Sopelana.

"Quién te cantará", "Te jodes y bailás", "Las leyes de la frontera", "Mantioca" y "Modelo 77" son las películas en las que Catalina mostró su inagotable talento.

Ahora, la joven actriz asumió el desafío de ponerse en la piel de la novia de Mauricio Aznar, el cantautor oriundo de Zaragoza sobre cuya vida, especialmente su encuentro con Carlos Carabajal en la ciudad de La Banda, tratará "La Estrella Azul", filme del realizador zaragozano Javier Macipe que comenzará a rodar, en La Banda, a fines de octubre.

En un zoom exclusivo con EL LIBERAL, Sopelana habló acerca de este nuevo reto en su carrera, de cómo construyó a la novia de Mauricio Aznar para la película de Javier Macipe. Destacó también el orgullo que siente de participar de este proyecto fílmico que tiene como protagonistas al actor zaragozano Pepe Lorente, como Mauricio Aznar, y al santiagueño "Cuti" Carabajal interpretando a Carlos Carabajal, su hermano en la vida real.

"La Estrella Azul" comienza oficialmente a filmarse a fines de octubre. Será, tal como lo había adelantado a EL LIBERAL el propio Macipe, en una de las calles del barrio Los Lagos, de la "Cuna de poetas y cantores".





-¿Cómo llegaste a "La Estrella Azul"?





Por un proceso de casting. Me llegó el proyecto, me encantó y supe que quería hacerlo. En el casting fue muy bien, tuve muy buena sensación. Tardaron un tiempo en decírmelo y, finalmente, se decidieron a acogerme.





-¿Cuál es la característica de tu personaje?





Mi personaje en "La Estrella Azul" es la ex pareja de Mauricio Aznar con la que ha tenido una relación muy complicada, muy pasional y muy ligada a las drogas. Ella representa un poco como esa tentación, ese tipo de amor, ese tipo de entrega vinculado a eso. Es muy fuerte, pero muy complicado. Es la historia de ellos cuando aparecen, desaparecen y la repercusión que tiene en la vida de Mauricio, lo que le descoloca a él, lo que le genera.





-¿A partir de qué elementos has construido el personaje?





Evidentemente, hubo mucho de documentarse de cómo fue la historia de la vida que Javi (por Javier Macipe, el director) había hecho al entorno de Mauricio, Luego, El trabajo con Javi es maravilloso. Trabaja en forma increíble con sus actores. Es una de las personas con las que mejor me he entendido y he disfrutado el proceso. Trabajamos muchas improvisaciones, muchas situaciones, sobre todo buscábamos entender qué poder tenía el uno sobre el otro. Representar mucho la tentación. Hay gente por la que haces cosas que prometes no hacer más, que está vinculado a algo dañino, que son como una droga realmente. Entonces, hubo mucho de construir desde ahí, también cómo se vestía, cómo se movía, cómo hablaba, cómo miraba. La mirada era super importante. Como lo miraba a él y como el miraba a otros. Hablamos mucho que era como una persona que entra a un sitio y no pasa nunca desapercibida, siempre genera un torbellino de cosas, nunca es indiferente.





-¿Vas a filmar únicamente en España o también tienes escenas para hacer en Santiago del Estero?





No. Ojalá, ya me gustaría, pero no, solo aquí (España).





-¿Cuál de los personajes que hiciste en cine fue el más demandante? ¿Será el de "La Estrella Azul" o lo fueron los de "Quien te cantará", "Te jodes y bailas", "Las leyes de la frontera", "Manticora" o "Modelo 77"?





El de "La Estrella Azul" fue de los primeros que me llegó, el más especial y el que siento que he puesto más en el proceso. En "La Estrella Azul" tampoco tengo muchas escenas, pero el trabajo con Javi ha sido un trabajo super intenso. Fue muy especial. Fue una de las primeras películas que me dieron y me enamoré del personaje, me enamoré de todo lo que rodeaba a la película. Todos los personajes que he hecho han tenido sus complicaciones y entrega. Son papeles secundarios, pero con personalidades muy extremas y es por eso que los he tenido que trabajar mucho. En el caso de Mara hay una cierta responsabilidad de mostrar un amor que es complicado. Estoy orgullosa del trabajo para "La Estrella Azul" y lo he disfrutado muchísimo.





