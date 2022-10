VÍDEO: Una santiagueña sorprende bailando tango en Got talent

19/10/2022 - 22:59 Pura Vida

La santiagueña Agostina Tarchini, se presentó ante el jurado de ‘Got talent’ y es que quiere mostrar su personal y particular baile de Tango con ella misma, en solitario y acompañada de una barra: “Es un estilo creado por mí, que busca fortalecer la autoestima”.

La jurado Risto Mejide destacó que “se necesitan dos” para hacer este tipo de baile, aunque ella ha asegurado que, esta vez, va a ser “algo particular”. Y es que, como bien ha dicho Santi Millán, eso “no lo había visto nunca”.

“Hay algo en tu propuesta que me interesa mucho, algo que normalmente vemos en pareja, lo has hecho sola. El mensaje que yo he recibido es que no hace falta estar en pareja para pasártelo bien”, entonó Risto ante su actuación, a la que le ha dado su ‘sí’.

Por su parte, Edurne, le dio su punto positivo, también cree que es “una propuesta totalmente diferente, es la primera vez que lo vemos individual, me ha encantado verte”. “Me ha encantado, algo muy diferente”, ha creído Paula Echevarría, la que también le ha dado un ‘sí’, al igual que Dani Martínez. Consiguiendo así los cuatro ‘síes’ del jurado.