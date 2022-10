Agostina Tarchini llenó de orgullo a Santiago

20/10/2022 - 20:38 Pura Vida

El nombre de la santiagueña Agostina Tarchini no es nuevo en el mundo del 2x4. Hace cinco años se consagró Campeona del Mundial de Tango con una coreografía de La Cumparsita, y una pareja de baile, Axel Arakaki, a la que había conocido -de casualidad- hacía 10 meses. Pasaron los años. Protagonizó cambios en su carrera artística, pero su historia con el tango nunca se puso en pausa. Y hace un par de días irrumpió en el reality "Got Talent España", con una propuesta innovadora: una coreografía protagonizada por ella sola, acompañada apenas por una barra, bajo el título "Tango Femme". Y el resultado fue contundente: un "sí" a su continuidad en el certamen.

"Es un estilo creado por mí, que busca fortalecer la autoestima", dijo Agostina ante el jurado. A lo que Risto Mejide, uno de los jueces, destacó que "se necesitan dos" para bailar el tango, aunque confiaba en lo que la santiagueña había asegurado, que iba a ser "algo particular".

Luego de verla sentenció: "Hay algo en tu propuesta que me interesa mucho, algo que normalmente vemos en pareja, lo has hecho sola. El mensaje que yo he recibido es que no hace falta estar en pareja para pasártelo bien", y le dio su 'sí'.

Por su parte, Edurne, le dio su punto positivo, porque "es la primera vez que lo vemos individual, me ha encantado verte". "Me ha encantado, algo muy diferente", remarcó Paula Echevarría, la que también le dio un 'sí', al igual que Dani Martínez.

Feliz con el resultado, Agostina se explayó en sus redes sociales, donde ya se mostró en varias ocasiones haciendo coreografías, apoyada en la barra. "Si me hubieran visto, horas antes en la prueba de piso, llorando como nena, repitiéndome que lo que tenía para dar no era suficiente, tapándome el cuerpo, incómoda con ese traje rojo. No tenía nada 'impresionante' en comparación con otros artistas (acróbatas; grupos de baile; magos)", escribió.

Y sumó: "Si milito para fortalecer la autoestima es porque, claramente, es la gran escuela que sigo atravesando. Esta experiencia me demostró la severidad con la que me comunico en mi mundo interior. Tenemos miedo del 'afuera', del jurado; de las críticas, del público. Y el peor enemigo en realidad está internalizado. Adentro; en el fondo".

Y compartió el video de lo que fue su presentación asegurando: "No hay mayor rebeldía en esta sociedad que amarse un montón y confiar en lo que tenemos para contar".