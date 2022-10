¿Un panelista le arruinó la sorpresa a Rusherking?

20/10/2022 - 20:42 Pura Vida

"Él mismo se comunicó con el dueño de la joyería y le dijo 'necesito dos anillos de compromiso. ¿Qué opciones tenés? Las necesito para ya mismo'".

El protagonista de la noticia es el trapero santiagueño Rusherking, y quien hizo pública la intención del músico de comprometerse con la actriz y cantante Eugenia la "China" Suárez, fue el panelista Pampito, en el programa "Mañanísima", que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine.

La iniciativa de Rusherking fue en la víspera del fin de semana extra largo, con la idea de dar un paso formal en su noviazgo.

"Yo no sé si lo sabía la China, capaz que le estoy arruinando la sorpresa a Rusherking. Igual la 'China' se va a enterar… Tienen razón, no me di cuenta", cerró Pampito entre risas. Y Carmen Barbieri expresó: "¡Era una sorpresa y se la estamos arruinando!". La pareja suma 8 meses de amor.