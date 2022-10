El accidente de Lady Di no figurará en "The Crown" 6

20/10/2022 - 20:50 Pura Vida

Si bien el relato sobre cómo Isabel II llegó a convertirse en Reina de Inglaterra con apenas 25 años, acaparó la atención de los espectadores a lo largo de las primeras tres temporadas de la exitosa serie "The Crown", la aparición de Diana Spencer, en la cuarta entrega, hizo que la atención girara sobre ella y su convulsionada vida junto al Príncipe Carlos.

Por esa razón, los fanáticos esperan con ansias el estreno de la quinta temporada, prevista para el 9 de noviembre, que tiene a Lady Di en el centro de las escenas, ganándose el corazón del mundo. Sin embargo, los fanáticos ya recibieron una noticia inesperada. El trágico accidente que sufrió la Princesa de Gales y que terminó con su vida, no se verá reflejado en la sexta entrega, la cual se encuentra ya en medio de las grabaciones.

Pero medios especializados como Deadline y The Sun (a través de un comunicado enviado por Netflix) confirmaron que no se grabará la escena del accidente del coche. Según comunicó el primero, una fuente cercana al equipo le confesó que la producción estaba "al límite" por tener que recrear este momento tan trágico, por lo que decidieron no incluirlo.

"Temíamos llegar a este punto. La cuenta atrás es de dos semanas y, mientras avanzamos tranquilamente, es justo reconocer que hay cierta ansiedad; una sensación palpable de nerviosismo. Es decir, hay una sensibilidad explosiva en torno a esto", explicó la fuente.

A pesar de no rodarse esa escena, sí se mostrarán los eventos previos del accidente, así como también lo sucedido después. Al respecto, agregó: "Es el periodo previo: el coche que sale del Ritz después de la medianoche con el paparazzi persiguiéndolo y después las consecuencias con el Embajador británico en Francia entrando en acción con el Ministerio de Relaciones Exteriores, más las secuelas constitucionales posteriores".

Qué sucedió esa fatídica noche

La princesa Diana viajaba junto a su novio, el productor de cine egipcio Dodi al Fayed, su chofer y un guardaespaldas, cuando el vehículo se estrelló cerca de la medianoche en un túnel a lo largo del río Sena. El problema fue que estaban siendo perseguidos por fotógrafos que intentaban tomar fotos de la princesa.

Fayed y el chofer murieron al instante; y el guardaespaldas de la princesa quedó gravemente herido. Mientras que Diana falleció en el hospital de una hemorragia interna derivada de lesiones graves en el pecho, los pulmones y la cabeza.

Según habían indicado los médicos en aquel entonces, "una cirugía urgente mostró una herida grave en la vena pulmonar izquierda. A pesar del cierre de esta herida y el masaje cardíaco externo e interno de dos horas, no se pudo establecer circulación respiratoria oficial y ella murió a las 4 a.m. hora de París".

Esta muerte causó mucha indignación en el público y desató una ola de especulaciones que giraban en torno a la familia real británica, que apuntaban a que no se había tratado de un accidente, sino de un asesinato.