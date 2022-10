“ALFA” SE SALVÓ DE IR A PLACA, PERO SIGUE EN LA CUERDA FLOJA

21/10/2022 - 20:13 Pura Vida

Walter “Alfa” Santiago, el jugador de 60 años había entrado en conflicto con varios de los “hermanitos” de la nueva edición del reality, incluido el “favorito” Thiago, el joven que trabaja “de lo que venga” en el Mercado Central de Buenos Aires; lo que terminó llevándolo a la placa de los nominados, que esperarán el domingo la definición del público, a través del voto telefónico.

Sin embargo, un golpe de gracia de la polémica profesora de gimnasia, Martina, le sumó una semana más de permanencia en la casa más famosa de la TV. ¿Cómo sucedió? A raíz de que ella había superado el desafío que la convirtió en líder, no solo gozaba de inmunidad en la primera semana (nadie la podía nominar) sino que además podía “salvar” a algunos de los jugadores que quedaran en placa, a espera de la decisión del público que se conocerá el próximo domingo, y que el público de Santiago del Estero podrá ver por Canal 7. Su decisión creó cierta tensión sobre todo en el flamante grupo “los cuatro fantásticos” que había conformado con Tomás, quien está entre los nominados, Juan y Nacho.

“Me duele porque estoy dejando un amigo adentro, pero estoy jugando y confío 100% en nuestro grupo”, señaló Martina, en referencia a Holder, quien ahora corre peligro de ser eliminado. “Le voy a dar una semana más a Alfa para que aprenda a vincularse más con las mujeres”, sostuvo la participante de “ Gran Hermano” a la hora de brindar sus motivos. Ante los dichos de Martina, “Alfa” le agradeció y sumó: “Es como yo digo... nos estamos conociendo. A veces no hay que prejuzgar, no hay que tratarnos mal. Estamos todos jugando, hay que intentar ser felices”. Por otra parte, advirtió: “Espero que esto sirva para que estemos todos unidos y que no hablemos de grupos. Que hablemos de un gran grupo de amigos que estamos compitiendo”, en alusión a las estrategias que aparecieron a las pocas horas de ingresar. Pero, Martina remató: “Y de vincularnos mejor con las mujeres”.





Conflicto de “Alfa” con el presidente Alberto Fernández

Aunque Martina salvó a Walter Santiago de ir a la votación telefónica, esa situación no lo pone al resguardo de lo que pudiera suceder, en el afuera, por los dichos contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“Alberto Fernández a mí me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández. Hay muchos políticos que se han atado al poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero. Que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna”, aseguró en una charla en el jardín, y como era de esperar, las repercusiones volaron y llegaron hasta la Casa de Gobierno.

El abogado del presidente, Gregorio Dalbón anticipó qué sucederá si el participante se mantiene en esa postura. “En caso de persistir la injuria al presidente de la Nación, Alberto Fernández me instruyó a iniciar las acciones civiles por daño contra su honor”, fue el mensaje que el letrado escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué pasaría entonces con “Alfa” si la vía legal avanza y recibe una citación judicial? ¿Podría salir de la casa, declarar y luego volver a entrar? En caso de que se realice alguna presentación contra Alfa, la justicia se expida y él aún permanezca en la casa, se revisarán las reglas generales y en caso de ser necesario, se pondrá al participante a disposición, con la posibilidad de salir de la casa, según se desprende de lo que señaló Marcos Gorban, productor histórico del reality, en una entrevista radial.

En esa charla recordó que en la primera edición de GH, en 2001, recibieron una amenaza de bomba y que la policía quiso entrar a la casa a revisarla, pero no se lo permitieron para no quebrar el aislamiento de los participantes. Pero en una de las ediciones, por ejemplo, los participantes salieron a votar. Y durante la edición de 2015, Francisco Delgado estaba esperando una hija junto a Barby Silenzi y le permitieron asistir al parto.

El mismo participante, que resultó el ganador del reality, se quebró, tuvo que ser asistido y luego volvió a la convivencia con sus compañeros. Mientras tanto, Tomás, el musculoso influencer, con 12 votos de sus compañeros, y Marcos, el salteño creyente en Dios; y Agustín, el analista político, ambos con 7, intentarán convencer a los televidentes para que les permitan continuar dentro del reality, que esta vez dará al ganador 15 millones de pesos y una casa.