Wanda se sinceró sobre lo que siente por sus ex

22/10/2022 - 20:47 Pura Vida

Wanda Nara cumplió con todos los compromisos laborales que la trajeron a la Argentina y emprendió el regreso a Turquía, donde la esperan no solo sus cinco hijos, sino el futbolista Mauro Icardi, de quien anunció su separación estando en Buenos Aires.

Antes de embarcar, la mediática que está envuelta en rumores de romance con L-Gante, alimentados con el lanzamiento de un sensual video que protagonizaron para el video de la canción "El Último Romántico", descartó que exista la posibilidad de una reconciliación con el padre de sus hijas Francesca e Isabella. "No creo. Esto es un proceso de hace un tiempo, no es que es una decisión de hace dos días. Hay una familia y un montón de cosas. Esperemos que no (haya reconciliación) porque no tendría sentido el proceso que hice. Vine acá (a la Argentina), hice terapia e hice cosas para tratar de afrontar esto porque no es fácil", dijo en diálogo con el programa LAM, que conduce Ángel de Brito por América.

Además, ante la consulta sobre si sigue amando al futbolista, la empresaria remarcó: "Sí, lo amo, pero hay diferentes maneras de amar. Lo quiero un montón, pero a veces, las parejas se terminan por otras cosas. Siempre lo voy a querer. Y amar a una persona significa, no sólo estar con esa persona. Significa no hacerle daño, no lastimarla"

En ese contexto, sorprendió al hablar de su vínculo con su expareja Maxi López, con quien tiene a Valentino, Benedicto y Constantino: "Hoy siento que también amo a Maxi en un punto, porque sabe que voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos y esa una persona que si le pasara algo, sabe que voy a estar y lo ayudaría en lo que sea como ha pasado porque ha necesitado mi ayuda y yo estuve. Me parece que todo eso significa amar a una persona".

Así también habló sobre lo que la une al referente de la Cumbia 420. "No estoy de novia, es una relación buena onda", le contestó a De Brito. Y cuando le preguntaron "¿amistad con sexo?", rápidamente Wanda aclaró: "No, yo no soy tan liberal. No lo conocía y en este viaje lo conocí mejor. L-Gante, nunca durmió en mi casa. Siempre nos vimos en grupo".

En relación a la interna familiar, negó estar distanciada de su madre y de su hijo Valentino, que la habían dejado de seguir en las redes luego de que se viralizaran sus fotos con L-Gante.