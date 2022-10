Apareció el padre biológico de L-Gante y explicó por qué se ofendió con el cantante

24/10/2022 - 17:51 Pura Vida

L-Gante contó en reiteradas oportunidades y en diferentes programas que su madre, Claudia Valenzuela, fue quien lo crió y acompañó en los buenos y malos momentos de su vida. Sin embargo, muy pocas veces se refirió a su padre, quien según él mismo explicó en PH, Podemos Hablar “se fue de la nada”.

El músico que alcanzó la fama en nuestro país y en algunos países del exterior durante la cuarentena confirmó que, en los últimos meses, su padre trató de contactarlo a través de otros familiares. “Sí, pero mandándole mensajes a mis hermanas más grandes, María y Natalie, porque yo empecé a juntarme con ellas”, explicó el creador de la cumbia 420 en una reciente entrevista.

Cada vez que concede una entrevista, L-Gante habla sin tapujos sobre su pasado. Siempre destaca cómo su madre lo apoyó en todo momento y contrasta ese vínculo con el que tuvo con su padre biológico: Migue Ángel Prosi, a quien dejó de ver cuando era un nene. A pesar de esas circunstancias, el cantante aseguró en más de una oportunidad que están abiertas las puertas a una reconciliación.

Luego de esas declaraciones del músico, Prosi finalmente rompió el silencio y dio su versión de los hechos. “A partir de los 5 años ya no lo veo más. Nos comunicamos por última vez por WhatsApp el día de mi cumpleaños -el 2 de julio-, que me mandó un saludo que decía que ya nos íbamos a ver, pero después nada más”, relató.

En el audio que pusieron al aire del ciclo que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el papá del intérprete de “El Último Romántico” precisó el momento en el que se rompió la relación con su hijo y apuntó contra Claudia Valenzuela, su ex.

“Una vez que lo fui a visitar a la casa, estaba la madre con una pareja y Elián le dijo ‘papá’, eso fue cuando él tenía entre cuatro y cinco años. Entonces, le dije a la madre que no estaba para hacer el papel de payaso. Y bueno, ahí rompí el vínculo con la madre y no lo llevó más a la casa donde yo vivía en Merlo”, relató.

Además, también hizo referencia a las veces que el músico lo mencionó en público: “Lo que dijo fue con desprecio y ese es mi enojo, porque yo no hablo y la verdad que no tienen nada que hablar, menos con ese desprecio. Ahí me di cuenta de que la madre me estaba falseando, por eso no lo llamé más y él tampoco me llamó. Más que ofendido me sentí dolido”.

En ese sentido, la versión de L-Gante es totalmente distinta. El referente de la cumbia 420 sostuvo que su mamá siempre lo alentó a acercarse a Prosi. Incluso, aseguró que su mamá en más de una oportunidad le ofreció acompañarlo para que lo vea.