Holder no quiso dar pena y jugó con su personaje

25/10/2022 - 21:02 Pura Vida

Mientras los participantes del reality "Gran Hermano" se preparan para protagonizar hoy una nueva noche de "nominación", Tomás Holder, el primer eliminado de la casa más famosa de la televisión se enfrentó en un mano a mano con el conductor del programa de Telefé, Santiago Del Moro, y aseguró, desde su perspectiva, que quizás fue la gente mayor quien no entendió su personaje, ese "Tincho", "medio clasista, medio homofóbico, típico rugbier, que a la gente la hace reír mucho", según lo había definido en su ingreso, que tantos seguidores le da en las redes sociales.

"Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje, la gente mayor quizás no lo iba a entender y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué", manifestó.

Y sumó: "Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico sUper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje".

A pesar de que tiene una historia de vida atractiva para este tipo de programas, ya que fue criado por Gisela Gordillo, su mamá, cuando era muy joven y estaba sola, Holder explicó que no quiso sacar provecho de su pasado. "Siempre estuve muy pegado a mamá, que me tuvo siendo muy chica, cuando tenía 19 años. Creció prácticamente conmigo. Pero no quería pegarme a mi historia para dar lástima, nunca fue mi intención: quería entrar, jugar y divertirme. Siento que mucha gente que entra con esta historia de dar lástima y todo, pero es un juego. Sentía que quería jugar fuerte", declaró.

Tomás no pudo evitar analizar la sorpresiva jugada de Martina Stewart Usher, con quien había creado el grupo de "los 4 fantásticos"; y que habiendo contado con el beneficio de la inmunidad y de poder quitar de la placa a uno de los nominados, en lugar de elegirlo a él, salvó a Walter "Alfa" Santiago. "Fue una estrategia excelente, una jugada maravillosa. No creo que se haya equivocado y creo que fue lo mejor para el grupo", dijo en referencia a "Los monitos", el grupo que formó con Martina, Nacho Castañares Puente y Juan Reverdito. Y pidió disculpas por los dichos homofóbicos que hizo dentro de la casa. "No pienso así y pido perdón", dijo.

Ahora que "Gran Hermano" eliminó a un competidor, del seno del programa surgió información que indica que cada competidor recibirá $180.000 por semana dentro de la casa más famosa del país, una cifra que podría ser revisada más adelante si el ritmo inflacionario sigue como en la actualidad. No obstante una versión anterior decía que se trataba de 25 mil pesos por semana.

El interrogante sobre si cobran un sueldo surgió de una charla entre Alexis y Coti, quienes dieron a entender que les "pagan" por estar al "pedo". "Siempre fue así y no van a creer que es mucho", aseguraron antiguos productores del programa en Twitter. Y entre los comentarios se leyó que el pago es por permitir que una empresa trabaje con tu imagen.