LA SACHA GUITARRA Y EL CHARANGO SE SACAN “CHISPAS”

26/10/2022 - 20:37 Pura Vida

La sacha guitarra y el charango tendrán hoy un contrapunto maravilloso en “Soy Historia, con Ramón Álvarez”, producción de EL LIBERAL que podrás ver ingresando a www.elliberal.com.ar a nuestro canal de YouTube EL LIBERAL Producciones, a nuestras redes sociales y por Canal 7 de Santiago del Estero, a las 14.

Manolo Herrera, del grupo Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, y Ramoncito Álvarez, elevarán los espíritus con enjundiosas interpretaciones del repertorio clásico del conjunto gestado por Elpidio Herrera, en la localidad santiagueña de Villa Atamisqui.

Manolo y Las Sacha Guitarras Atamisqueñas, quienes vienen de realizar una excelente participación en el Festival Guitarras del Mundo, que se desarrolló en el Centro Cultural del Bicentenario, inundarán de música Pugliese Audiovisual, estudio del propio Ramón Álvarez en el que se graba “Soy Historia”.

El hijo de Elpidio le contará al músico y conductor de “Soy Historia” cómo nació esta formación musical con más de cincuenta años. Cómo de llamarse, originariamente, caspiguitarra se transformó en sacha guitarra.

Revelará la forma en que conocieron a León Gieco y Litto Nebbia, dos grandes figuras que hicieron trascender, a nivel mundial, la obra conceptual de Elpidio Herrera.

Los sonidos del monte llegaron a “Soy Historia, con Ramón Álvarez” para impregnar los corazones de la gente y generarles, ciertamente, sensaciones indescriptibles, emociones encontradas y las ganas de bailar al ritmos de chacareras ejecutadas por Manolo con su Sacha Guitarra.





Una carrera con mucha historia

¿Qué es el Temple del diablo? Esa pregunta será respondida en detalles por Manolo. Resaltará la participación de Elpidio, en 1970, en El Alero Quichua Santiagueño, el programa que tenían don Sixto Palavecino, Felipe Corpos y Vicente Salto en Radio Nacional.

En esos tiempos, Elpidio hace su gran reentré con un instrumento de cuerdas metálicas y los clavijeros de madera de vinal al que denominó, primero, caspiguitarra y, luego, con evoluciones en el instrumento mismo, sacha guitarra.

Hablará de los tiempos de Los Coyuyos Santiagueños, grupo que Elpidio integró por invitación de su hermano Bebe Herrera. Develará los tiempos en que su padre tocaba cumbia, motivado por el fanatismo que tenía por el Trío Rubí y Bovea y sus Vallenatos. ¿Cómo llega el porongo para que Elpidio formara su hoy famosísima sacha guitarra? Es otras de las respuestas que brindará Manolo. Ese porongo sirvió para que Elpidio hiciera su primera sacha guitarra con caja de resonancia.

“Mantenía esa afinación particular, que ya usaban los abuelos y que por acá llaman ‘el temple del diablo’ y que alguna vez conversando con otros músicos me decían que era una afinación que también se usaba en el blues”, destacó, con su particular gracejo, Manolo Herrera. Manolo Herrera sigue con el legado de su padre, tanto en la defensa del instrumento como del sello de identidad que expresa, en cada composición, el sentir y el vivir en el interior profundo de Santiago del Estero.

Buceador infatigable de la esencia de su canto, y como buen docente que es, continúa fortaleciendo a los llamados sonidos del monte y reinventándose, ganando espacios impensados y procesando toda la historia de su ADN, para traerla a estos nuevos tiempos, donde como solía decir Epidio: “Crear es vivir y el arte da vida siempre”.





El equipo

Además de Ramoncito, el equipo que lo acompaña está integrado por Gonzalo Pacheco, Isma Vieyra y William Cesoni. A ellos se suman Oscar Gerez, José Gómez y Emilio Marcelo Jozami, de la Redacción del diario EL LIBERAL.