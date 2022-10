EL HIJO DE GILDA, ''CHÍO'', SE SANÓ CON LA MÚSICA

27/10/2022 - 21:14 Pura Vida

Fabricio "Chio" Cagnin, el hijo de la legendaria Gilda, comenzó a transitar los mismos caminos que su mamá. Con un disco en la mano, "Estamos vivos", el joven cantautor presentará su álbum debut el próximo 23 de noviembre en Buenos Aires.

En Villa Devoto, Buenos Aires, Fabricio recibió a EL LIBERAL para hablar de "Crují", su primer corte en el que narra con crudeza y dulzura, cómo fue ver partir a su madre siendo apenas un niño de 8 años y estando presente en el trágico accidente. También habló sobre "Un guardián", la canción de dedicó a su papá Raúl Cagnin.

¿Cuál fue el disparador para que te decidieras a hacer camino en la música?

Quizás porque es algo que viví de chico, viví lo lindo de la música, de la composición, a través de ella; las amistades, los vínculos. Y creo que la música marcó mucho mi infancia, y en mi adolescencia me acompañó en la soledad y me hizo transformar un poco el dolor en esperanza y resignificar toda mi vida.

¿Cómo fue ese proceso que te llevó a resignificar el dolor y tu vida?

Creo que fue un proceso muy largo que comenzó a los 8 años cuando me despierto en el accidente. Desde ahí pasé por todas las etapas, negación, olvido, dolor, vacío. Tuve un papá que estuvo muy presente en mi vida, me acompañó mucho. En mi adolescencia, quizás donde estaba un poco más perdido, encontré a mi compañera de vida, Brenda, que es la madre de mis hijas Delfina (9), y Lucía (5). Ellas son el broche de mi vida e hicieron que todo florezca.

Uno escucha "Crují" y no puede no estremecerse por lo que cuentas en esa canción.

Creo que el mensaje final de "Crují" es unión, amor, y es un mensaje esperanzador, aunque comienza un poco más oscuro porque tuve que volver a donde todo comenzó para poder componerla. Pero llega a un lugar hermoso, y es una transición. De la oscuridad a la luz.

¿Cómo fue estar en el lugar donde perdiste a tu abuela, a tu mamá y a tu hermana?

No hay palabras. Son sensaciones lo que queda. Olores distintos. Sonidos diferentes. Energías muy complicadas. Y es eso, como un mal sueño, como una pesadilla. Es un terror.

La música te quitó a tus seres amados, ¿y ahora es la que te ayuda a sanar las heridas?

Lo que me sanó a mí fue aceptar mi historia, abrazar también mis pérdidas, no tener ningún tipo de resentimiento hacia la vida, y transformar desde la mirada amorosa la vida. Y estoy agradecido a cada situación que me ha tocado vivir porque estoy, lo que soy ahora es por todo lo que vengo recorriendo. Y la música es la frutilla del postre, es volver a agarrar a ese nene que había dejado olvidado, que amaba la música, y reconocernos, y decir "bueno, es lo que somos, la música nos hace bien", y nos comunicamos a través de ella. Así que estoy completo, es como que agarré mis pedacitos y ahora estoy completo, nuevamente

Parafraseando lo que dices en la canción, ¿tomas la mano de Gilda y echas a volar permanentemente?

Sííí!, ella está conmigo todo el tiempo. Así lo vivo, así lo siento, lo celebro y sí, tomo sus manos y me echo a volar, a la inmensidad, expandiendo. Le deseo esto a toda persona que escuche "Crují", que logre eso, porque dolores tenemos todos, diferentes, pero creo que hay que mirarlo a los ojos, enfrentarlos, transformarlos, y ahí cambia el juego. Todo es diferente.

El segundo tema que presentar es "El guardián", dedicado a tu papá.

Mi papá tuvo un dolor muy grande que fue la pérdida de mi hermana, que es su hija, y a pesar de que eso le generó muchísimo dolor, porque lo vi y lo vivimos juntos, hicimos un gran camino juntos y él siempre estuvo ahí conmigo, apuntalando, mostrándome valores no con la palabra sino con los hechos, que considero es más importante todavía. Y es un regalo, un reconocimiento, y me da alegría habérselo podido entregar en vida y ver que se emociona como lo hace.