Hermanitos de "GH" quieren deshacerse de un "monito"

28/10/2022 - 20:48 Pura Vida

Apenas traspasaron la puerta de la casa de "Gran Hermano", Juan Reverdito, Juan Ignacio "Nacho" Castañares Puente y Martina Stewart Usher comenzaron a jugar. Armaron un grupo, "los monitos", del cual también formó parte el primer eliminado, Tomás Holder, para tejer estrategias e intentar sacárselos de encima a los otros participantes. Pero las cosas no les están saliendo bien. No solo perdieron a un jugador del equipo, sino que ahora los otros tres quedaron en placa, junto a Walter "Alfa" Santiago, a disposición de la decisión telefónica del público. Y como si eso fuera poco, "Gran Hermano" les quitó sus nominaciones tras comprobar que hicieron complot contra Alexis y Coti, acordando votar por ellos durante su paso por el confesionario.

Tras la noche de nominación, Maximiliano Giudici asumió su rol de líder de la semana y salvó a uno de los cuatro nominados de la casa más famosa del país. Ante el pedido del conductor del programa, Santiago del Moro, Maxi finalmente eligió a "Alfa", repitiendo la jugada que la semana anterior hizo Martina.

"Elegí un poco por estrategia de juego y otro poco por afinidad", le aseguró al presentador al revelar su decisión.

"En general estamos todos más relajados, a diferencia de la primera semana donde algunos la pasamos mal. Esta semana la disfrutamos mucho. Me encanta ser el líder. Sentí mucho cariño y apoyo de mis compañeros", manifestó sobre cómo se sintió en la segunda semana en el reality.

Luego de ser salvado, "Alfa" habló con lágrimas en los ojos: "Me pasaron cosas fuertes y estuve muy triste en una época de mi vida".

Y siguió: "Siempre dije que vinimos acá por hacer felices, y lo que hoy decía es que venía a tratar de entregar cosas mías y llevarme de cosas de ustedes. Eso estoy haciendo".

Mientras tanto continúan surgiendo los romances entre los hermanitos. A la relación de Maxi y Juliana, se sumó la de Alexis y Coti y ahora, la de Julieta y Marcos.

Es innegable que entre los jugadores hay onda porque no paran de coquetearse, de regalarse miradas cómplices, caricias y el hecho de que por momentos no logran separarse. Habiendo una gran cantidad de lugares para sentarse, Marcos elige hacerlo al lado de Julieta. Sin embargo, el "shippeo" de la parejita se termina cuando los seguidores recuerdan que la joven de 20 años está felizmente de novia fuera de la casa de "Gran Hermano 2022" con Lucca Bardelli.

En las últimas horas, algunas de las participantes tuvieron una fogosa charla. El tema fue propuesto por Daniela, quien lanzó: "Chicas, perdón que pregunte pero, ¿cómo van con el tema sexo?, ¿bien?". Ante el silencio que se produjo, Coti decidió romper el hielo y explicó que aún no sucedió nada porque estaba en su periodo menstrual. Por tal motivo, Lucila "La Tora" tomó la palabra y aseguró: "No me calienta nadie".

Julieta, muy sincera, reveló: "No puedo más. A mí me rozan y se me eriza la piel. Mujer, hombre, quien sea". Mora, sorprendida por las declaraciones de su compañera, le recordó que aún le esperan "tres meses y medio" para que termine el reality. "Estoy muy mal acostumbrada", afirmó la modelo. La joven misionera quiso saber: "¿Saldrías de la casa para tener sexo?". Y Julieta respondió contundente: "No, no sé qué voy a hacer". Habrá que esperar para ver si siguen multiplicándose las parejas en "Gran Hermano".