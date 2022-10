Sensibilidad y sátira en “The White Lotus”

29/10/2022 - 20:37 Pura Vida

La segunda temporada de “The White Lotus”, multipremiada serie de antología que con un tono de comedia dramática y sátira explora las dinámicas de un grupo de extraños privilegiados cuyos caminos se cruzan de formas impensadas durante su estadía en una lujosa cadena de resorts, llega hoy a HBO y a HBO Max en busca de repetir su éxito a través de una trama “auténtica y que no tiene ningún tipo de falsedad en sus ideas y observaciones” sobre las relaciones humanas.

Así lo aseguró en diálogo con Télam y otros medios internacionales Jennifer Coolidge, reconocida por sus papeles en las sagas fílmicas de “American Pie” y “Legalmente rubia”, quien en esta ocasión retoma el papel de la atribulada Tanya McQuoid, destacado personaje de la primera entrega de la tira creada por Mike White.

El nombre de su creador, guionista y director -recordado como el sumiso compañero de casa de Jack White en “Escuela de rock” (2003), escrita por él como la cinta “Chuck & Buck” (2000) y la serie “Enlightened”, entre más- es justamente el punto en común que hallan las y los integrantes del elenco de “The White Lotus” a la hora de identificar cuáles son las singularidades y el diferencial de esta propuesta.

La lectura que propone White sobre los anhelos, las c u e n t a s p e n d i e n t e s y aquellas cosas no dichas en los vínculos interpersonales probó ser no sólo eficiente para interpelar a las audiencias, sino también original como enfoque dentro de la cada vez más nutrida oferta de narrativas y de combinación de géneros que el streaming construye en tiempos de feroz competencia entre plataformas. La premisa de “ The White Lotus” es, a primera vista, simple: un variopinto conjunto de familias, parejas y personajes solitarios, casi todos unificados por su condición de clase acomodada, se encuentran a la vez en el ficcional hotel del título, ubicado en la primera temporada en las paradisíacas costas hawaianas de Maui y en las playas mediterráneas de Sicilia. Pero lo que aparenta prometer una estancia pacífica y relajante para los huéspedes termina en una historia casi de enredos