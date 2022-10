CANAL 7 PRESENTA EL CONCIERTO CON LOS REFUGIADOS

29/10/2022 - 21:22 Pura Vida

Abel Pintos, Fabiana Cantilo, Fernando Ruiz Díaz, Juan Carlos Baglietto, Silvina Moreno y Lito Vitale, encargado de la dirección musical, son los artistas que forman parte del Concierto con los Refugiados, que se emitirá hoy, a la medianoche, y podrá verse por Telefe y por canal de YouTube de Fundación Acnur Argentina.

En Santiago del Estero podrá ser visto a través de las pantallas de Canal 7.

Concierto con los Refugiados es un espacio de intercambio e integración entre artistas que unen sus voces a través del lenguaje universal de la música para concientizar sobre la cruda realidad que atraviesan millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo y homenajear su fortaleza tras haber perdido todo.

Los artistas interpretarán versiones únicas de canciones que llevan un mensaje esperanzador y de unidad junto a la orquesta sinfónica Latin Vox Machine, integrada por músicos migrantes y refugiados.

Con este evento, conducido por Lalo Mir y Emilia Attias, Fundación Acnur Argentina acerca el poder integrador de la música para inspirar solidaridad hacia aquellas personas que fueron forzadas a huir de sus hogares. Los refugiados no pueden regresar a su país porque su vida, libertad o seguridad están en peligro. Por esta razón, ayudar a un refugiado es salvar una vida.

Esta es la tercera edición de este Concierto con los Refugiados que en sus ediciones anteriores contó con la participación reconocidos artistas como Pedro Aznar, David Lebón, Hilda Lizarazu, Eruca Sativa, Nahuel Pennisi, Natalie Pérez, Miss Bolivia y Conni Isla.

Más de 100 millones Hoy son más de 100 millones las personas refugiadas y desplazadas en el mundo, es la cifra más alta de la que se tiene registro. 100 millones de personas representan el 1% de la humanidad y duplica la cifra de 2011, cuando el total era algo inferior a 40 millones de personas desplazadas por la fuerza. Para revertir esta tendencia, la única respuesta es la Paz, ya que las guerras, los conflictos armados, la persecución y la violencia son las mayores causas de desplazamiento forzado en el mundo.





Palabras de Baglietto

“Gracias a la inquietud de la gente de Acnur y la mía, me interioricé en la obra que llevan adelante en el mundo y en la Argentina, donde, como suponemos que las cosas siempre pasan muy lejos, también suponemos que los refugiados no están acá y sí lo están. Me motiva, me parece que es bueno tener causas nobles donde depositar la fe. Quizás no hay muchas, entonces es bueno cuando uno encuentra un lugar dónde poder entregarse y dónde poder prestar su cara o su presencia para involucrar a otras personas, para contarles que vale la pena, que la solidaridad es necesaria e indispensable, y que las cosas no pasan muy lejos de tu casa, están acá nomás”, afirmó el prestigioso cantautor rosarino Juan Carlos Baglietto.









PRECISIONES DEL CANTAUTOR ARGENTINO ABEL PINTOS

“La Argentina es una porción de tierra en el mundo”

Abel Pintos destacó: “Yo no sé si todos, pero la gran mayoría podemos reconocer en nuestra familia descendencia de gente de otros lugares. Entonces, no perdamos de vista que esto no es una situación únicamente actual o aislada. Esto de gente que ha tenido que huir de sus lugares de origen para poder salvar su vida, escapando de la guerra o de situaciones así de dolorosas no es de ahora, lamentablemente ha sucedido muchas veces en la historia. La Argentina es una porción de tierra en el mundo que siempre estuvo por algún motivo u otro muy abierta a recibir a esas personas, a darles una oportunidad de hacer a la Argentina parte de su lugar de origen, de echar sus raíces y crear una nueva realidad o un nuevo futuro.

Presiento que algo de todo eso debe actuar en nosotros” Por su par te, Silvina Moreno comentó: “La música ayuda muchísimo. En mi caso, la música fue un enorme refugio. En mi infancia la música me abrazó en momentos difíciles y hoy sigue cumpliendo esa función. No importa el idioma, no importa la edad, no importa la etnia, no importa nada”.