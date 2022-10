Cuti Carabajal grabó una colección de 100 chacareras

30/10/2022 - 21:26 Pura Vida

La vida de algunos artistas santiagueños está sembrada de chacareras que quedaron en la historia del folclore argentino.

Uno de esos cultores que hizo un aporte invalorable con su trabajo musical es Cuti Carabajal.

Este miembro de la tradicional familia folclórica bandeña, no detiene su marcha, y decidió hacer un archivo que registre su obra a lo largo del tiempo.

Por ello grabó 100 chacareras a las que puso música, y también letra, en algunos casos.

“Era un gusto que me quería dar, dejar un archivo personal con mi aporte a la música santiagueña”, dijo Cuti a EL LIBERAL.

“Decidí hacer una colección porque tenía muchas chacareras olvidadas en el tiempo y otras nuevas que no habían sido grabadas nunca. Fue un trabajo bastante arduo. Pero ya terminé de grabarlas. Son 100 chacareras mías, ya sea en su melodía o en sus letras”, explicó. Recordó que a lo largo de su vida tuvo “la suerte” de ser elegido por algunos poetas, como Cacho Valles, Ariel Petrocelli, León Benarós, Cristóforo Juárez, Roberto Ternán, Julio Fontana, José Gallardo, entre otros, que le acercaron letras para que las convierta en chacareras. Uno de los más prestigiosos compositores santiagueños, Carlos Raúl Trullenque, también entregó algunas de sus obras al talento musical de Cuti y así salieron canciones que hoy canta todo el país, como “Ciudad de la Banda”, “La Pucha con el hombre”, “Cuando me abandone el alma”, “Sembrador de taperas”, “Tren aguatero”, “Santiago chango moreno”, “Flor de cenizas”, y varios temas más. “Tuve el honor de musicalizar todas esas chacareras y por eso ahora salió la idea de hacer un archivo para que queden grabadas con mi voz”, comentó Cuti. El trabajo se realizó en dos etapas, una en Santiago, con el guitarrista Mariano Díaz, con quien grabó 70 chacareras y las otras 30 se grabaron en Buenos Aires con Nelson Pérez, integrante de los Quilla Huasi. Hay chacareras nuevas y otras que tienen muchos años.

“En el caso de don Cristóforo Juárez, a quien no conocí personalmente, pude componer chacareras usando letras del libro que me regaló su hija. En otros casos, como el de León Benaroz, un gran escritor argentino, me envió una carta a mi casa para decirme si podía tener el honor de ponerle música a una poesía suya sobre unas artesanas. Por supuesto que el honor fue mío. Algún día haré una presentación y contaré lo que inspiró a cada una de estas chacareras, y lo que me contaron los autores de sus letras”, comentó.

A lo largo de su charla con El LIBERAL, Cuti dio también su mirada sobre los nuevos cultores de la música santiagueña. “Actualmente hay cosas que se están renovando positivamente, y también algunas felices apariciones, que espero que duren, porque lo importante es mantenerse. Me gusta lo que está apareciendo en la provincia, y hay que apoyarlo. Me pone muy feliz que Santiago siempre esté presente con su música en todos lados”, concluyó.