Lali estrena ''El Fin del Amor'' y cuenta los detalles, en un mano a mano con EL LIBERAL

01/11/2022 - 20:35 Pura Vida

Mariana "Lali" Espósito vuelve a asumir un rol desafiante en "El fin del amor", una comedia dramática que estrenará Prime Video este viernes 4, al ponerse en la piel de una enérgica filósofa de la cultura pop que se rebela contra el amor romántico y la monogamia.

"El fin del amor", serie de diez episodios de 30 minutos, está basada en el exitoso libro homónimo de Tamara Tenenbaum.

"Un gusto saludarte a vos y ¡un especial cariño por ser de Santiago del Estero!", resaltó "Lali" a poco de empezar la entrevista exclusiva con EL LIBERAL. Una vez más, "Lali" demostró su afecto por la tierra de su madre y en la que tiene tíos y primos.

La serie "El fin del amor " ¿interpela a la sociedad?

Es lo que buscamos con la existencia de esta pieza; hablar de temas que sentimos y que son necesarios de tocar, pero porque no se ha hecho esto. Lo que dice este personaje, lo que le pasa; el contexto de un Buenos Aires que se muestra muy concretamente en esta serie; los personajes que rodean a Tamara, es como una necesidad de sinceridad que se tiene. Transformar eso en ficción y que se puedan sentir interpelados quienes miren esta serie es un poco la idea. Sin dudas es importante hablar de qué pasa los 30, qué pasa con el fin de ciertos conceptos del amor, la vida, el trabajo, el dinero; y opinar sobre eso.

¿Las religiones están llenas de simbolismos patriarcales?

De hecho la serie empieza con una escena en la que mi personaje le dice a otra mujer, en un ida y vuelta que están teniendo: "La religión, el mundo, todo está lleno de simbología patriarcal, el tema es qué hacemos con eso. ¿Se pueden resignificar? ¿No se pueden resignificar? ¿Usar alguna simbología para algunas cosas?", pero sin dudas es patriarcal la concepción de todo. La concepción religiosa ya de por sí tiene una estructura patriarcal, igual que nuestro sistema social.

¿Tu personaje de Tamara deja a su novio para revelarse contra el concepto tradicional de romance y contra la vida religiosa?

Creo que contra todo. No es que deja a su pareja en ese primer episodio para revelarse ante el concepto de pareja. Ella no lo sabe. Es una gran pensadora, una filósofa; entiende perfectamente las decisiones que toma, pero hay algo de su contradicción, de querer eso, pero no quererlo; de anhelar eso que nos dijeron que había que anhelar: pareja, una casa, y a la vez darte cuenta de que no es tu felicidad, entonces ¿por dónde es tu felicidad? Es un personaje que lo que tiene de atractivo y agradable es que, si bien es una persona con una gran inteligencia, y una gran potencia emocional, Tamara se siente súper vulnerable y súper desnuda en un montón de sus decisiones, como nos pasa a todos. Pero sin dudas hay algo de romper ese vínculo monógamo que le permite a ella a buscar otras sensaciones, otros formatos de cómo vivir su vida sexo-afectiva, y esa búsqueda, ese camino que comienza a trazar el personaje es la búsqueda de la serie. En ese ir viviendo va descubriendo qué le pasa.

¿Qué sucede cuando se rompen mandatos?

Yo creo que -voy a hablar en términos de personaje por la serie- hay algo del personaje una chica con un back ground judío ortodoxo, ni siquiera solo religioso, sino judío ortodoxo, con todas las reglas con las que tiene que vivir, que se vuelve muy interesante por cómo esa mujer toma la decisión de dejar su religión muy joven, y así como toma esa decisión tan heavy, tan importante para su vida, todas las decisiones que toma después están trazadas por el mismo lápiz. Es un personaje con ese nivel de necesidad y de valentía, y con una necesidad de ir a buscar sus deseos todo el tiempo. Pero no hay duda que romper con una estructura religiosa tan potente, en una sociedad como la nuestra, o en una religión, hay algo de eso que te deja acéfalo, vulnerable, que te hace sentir que entonces no hay rumbo en tu vida. Y eso le da una entidad mucho mayor a la decisión de Tamara. Justamente el irse de una religión tan power, tan cerrada, transforma a este personaje, a esta persona, en alguien todavía más interesante, más valiente, más buscador, más contradictorio, porque lo increíble es que la serie, y por ende Tamara, no es una crítica 100 por ciento negativa de su religión. Ella tiene un absoluto respeto también por eso, y de hecho en la serie deja entrever un gran cariño a esa religión que la forjó y que le dio una especie de marco, pero decidió no seguirla. Ahí creo que hay una visión interesante que es no solo bastardear y decir que la religión es horrible sino hablar de lo bueno que te puede dar una religión cuando te sentías solo. La serie no viene a decirte que está bien y qué está mal de la vida, sino que viene a mostrarte un personaje que hace lo que puede, pero que igual toma decisiones en su vida. Un personaje que no quiere ser perfecto, porque nadie lo es.