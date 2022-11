Palacios reinventa una historia de vampiros

01/11/2022 - 20:46 Pura Vida

Germán Palacios es uno de esos actores que lejos de acomodarse en las grandes producciones, como ya se lo ha visto, también bucea en historias independientes como "Sangre Vurdalak", cinta que retoma los mitos de vampiros y que se estrena este jueves en salas.

"Me gustó mucho la historia, el cuento. Aparte de la posibilidad de hacer una película de género en donde se pretendía ser muy cuidadosos respecto de los efectos", dijo Palacios a Télam respecto a la adaptación de Santiago Fernández Calvete del cuento "La Familia Vurdalak", del escritor ruso Alexei Tolstoi.

Fernández Calvete le dio una vuelta de tuerca y centró la trama bajo el ala del patriarca familiar (Palacios) y la hija de éste (Alfonsina Carrocio), quien ignorante del pasado familiar, intenta escapar de la opresión paterna a la que son sometidos su hermano, hermanastra y sobrina.

El personaje de Palacios es un veterinario que aprendió su oficio de quien lo adoptó de niño, cuando llegó a la Argentina para vivir en el campo. Encerrado en su caserón en medio de la naturaleza, encadena puertas y ventanas para que nadie pueda salir ni entrar. Este secretismo se devela cuando un desconocido, transformado en una especie de vampiro, ataca a su hija en un camino rural.

Allí, este padre de familia decide contar lo que tenía guardado bajo siete llaves. Él pertenece a una familia eslovaca que debe chupar la sangre de sus familiares para sobrevivir, siempre y cuando ya hayan sido contagiados.

Teniendo en cuenta que los personajes luchan para no lastimar al resto, ¿creés que la película puede ser una metáfora sobre el enemigo interior o es una visión forzada?

Creo que lo interesante de los buenos materiales es que son susceptibles de que cada uno como lector, o en este caso como espectador, haga sus propias asociaciones, concluya en sus propias metáforas. Esto no sucede cuando los materiales son chatos. A mi me interesó el aspecto endogámico, me pareció que en el desarrollo de esos vínculos se abrían una cantidad de metáforas que atraviesan el tiempo, son atemporales de algún modo.

También hay escenas en las que se deja insinuar abusos familiares.

A partir de un planteo de familia endogámica, concluimos indefectiblemente en un destino trágico, abusivo en su origen mismo. Creo que no es una intención o una especulación, sino más bien algo esencial que hace al corazón de la historia que se cuenta.

Solés trabajar para grandes productoras y en películas independientes. ¿Qué le aporta cada mundo a tu trabajo como actor?

Estoy abierto a la hora de trabajar. Suelo priorizar que la historia me interese y luego, por supuesto, el rol en particular. Me gusta cuando las propuestas llegan amorosamente, suele todo ser mejor, como la vida misma.