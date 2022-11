Maru Botana inculca a sus hijos la cultura del trabajo que le enseñaron sus padres

02/11/2022 - 03:35 Pura Vida

Por Emilio Jozami.

María José Botana o Maru Botana, la cocinera más popular de la Argentina, reveló a EL LIBERAL que viene de una familia en la que le inculcaron la cultura del trabajo. Y eso es lo les enseña a sus hijos Agustín (se recibió en Administración y Empresas), Lucía (estudia Diseño Gráfico), Matías (estudia Administración y Empresas), Sofía (último año del colegio y es modelo), Santiago (cuarto año secundaria), Juan Ignacio (en primer año) e Inés (quinto grado, primaria. Habló acerca de la muerte de su hijo Facundo y de cómo este duro momento por el que atravesó en la vida potenció su necesidad de ayudar a la gente.

Así lo remarcó en una conversación exclusiva para “A solas con EL LIBERAL”, ciclo de entrevistas a personalidades con motivo del 124° aniversario de EL LIBERAL.

En un diálogo íntimo, Maru habló de su familia, del dolor por la pérdida de su hijo Facu cuando solo tenía seis meses de vida, de su relación con su esposo Bernardo Solá, del lugar que ocupa Dios en su vida y de su extender su mano solidaria a quienes más lo necesiten.

-¿Cómo acompaña tu familia, que es numerosa, en el trabajo que desarrollas?

Los chicos saben que a mí me gustan, lo viven. Hay algunos que viven más en su mundo, en su historia, en pensar que van a hacer ellos. Tengo uno del medio que lo veo muy con el tema. A él le pegó. Es muy sensible. Los otros días se fue a misionar. Le empieza a tocar ese otro país, esa otra vida que hay. A veces hay que ponerse un poquito incómodo, Yo le digo siempre que salgan de su metro cuadrado, que miren un poquito al lado, que miren al otro. Yo no tuve la vida rehecha y fácil y al día de hoy les enseño eso. Siempre trabajé. Todo lo que logré fue con trabajo. No tuve una familia con dinero. Todo lo que tengo es por propio trabajo y me encanta. Siento que hay que cambiar un montón de cosas. Hay que cambiar como una idiosincrasia. Es un montón lo que hay que poder generar. Yo me siento un instrumento de…, siento que puedo lograr. Mis hijos son inquietos, son curiosos y nadie se dedica a la pastelería. Hay uno que sigue al papá en el campo y los demás varones son más matemáticos y las chicas son más creativas, más artistas

Todo lo que hice en mi vida nunca lo planee. Simplemente, era mi misión en la tierra. Tengo claro que acá yo tengo una misión. No es que yo planee. La gastronomía es parte de mi vida. Yo cocino todos los días, me encanta, me fascina, me da alegría, me gusta dar de comer al otro, me gusta que mis hijos tengan un plato de comida rica, saludable. Me da mucho placer la cocina. Me encanta que mi casa se llene de gente comiendo, disfrutando. La comida, más allá de todo, da mucho placer. Y el tema solidario viene muy de la mano. Cuando fue lo de Facu (Facundo tenía seis meses cuando falleció), que si bien fue la vida y fue la vida que él tenía que vivir y todo, me sentí tan desgarrada y me decía si porque me puede pasar esto a mí que muero por ser mamá, que deseo en la vida tener hijos y me pasa esto. Qué duro cuando hay tantas madres que no quieren tener hijos. Ahí fue cuando dije que no puedo soportar que haya situaciones que se pueden solucionar y que no. Y ahí fue que me dio una veta más en la parte esa ayudar a la gente. Me gusta estar y escuchar a la gente, Hoy no tengo un programa de televisión al aire, pero el amor de la gente es increíble. Es agradecimiento puro. ¿Qué me llevo de esta vida? Me llevo 30 puntos de rating, no, me llevo esto. Como puede ser que haya llegado tanto a tantos hogares y también que fuerte que la gente me de todo este cariño.

-¿Confiesas que has vivido plenamente a partir de todo lo realizado? ¿Todo esto te ha hecho más sensible más allá de la resiliencia?

Te volves distinto en cuanto a que disfrutas mucho más los momentos de la vida, el minuto a minuto, agradeces mucho más. Te haces más humano, Es distinto. Vivís otra cosa. Como te decía, muero por volver a Santiago, a ver a las chicas de Aguas Coloradas, a llevarles una solución. Quiero tener un equipo que me ayude a poder darle a esta gente otra vida. Hay gente muy solidaria en la Argentina y a veces se pierde eso. Estaría buenísimo que pudiéramos ayudar más a gente que lo necesita.

Dios, su relación con sus hijos y su esposo Bernardo Solá

-¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida?

Ocupa un lugar importante. Creo que la fe me ayudó mucho.

-¿Qué te hizo descubrir y qué potenció en vos la muerte de tu hijo?

Valoré mucho la familia. Es muy fuerte. Solo la gente que perdió un hijo puede entender eso. Lo que me ayudó y lo que me hace bien es que cada vez que viene la fecha de Facu y publico algo la gente me lo agradece. Siento que puedo ayudar a mucha gente a seguir, a poder volver a rehacer su vida. En el momento en que te pasan estos cimbronazos sentís una bomba en tu familia que no sabes que va a pasar. Después de 13 años (la edad que tendría Facu) miro para atrás y digo que tengo una familia tan linda, tan unida, tan llena de amor. Siento que él (Facu) está súper presente entre nosotros y que pudimos, gracias al amor, seguir para adelante y no quedarme en el llano de la tristeza y que los chicos estuvieran mal. Eran súper chiquitos y fue muy fuerte, pero hoy podemos seguir y abrazamos lo que nos pasó. No es que vivimos resentidos ni enojados.

- ¿Cuánto amor de tu esposo en todo lo vivido y los proyectos junto a él?

Formamos un matrimonio de mucho amiguismo y compañerismo. Nos complementamos súper bien, que pudimos vivir las situaciones súper difíciles cada uno respetándose. Nos respetamos muchos la vida de cada uno, somos muy independientes y no manejamos muy independientemente porque él vive en el campo toda la semana. Es increíble como pudimos manejar esa situación de poder tener tantos hijos y cada uno poder respetar su trabajo. Es como que se armó un equipo muy sólido. Ellos también me aguantan a mí porque saben que me hace bien. Es re lindo como ellos (sus hijos) te dicen “mamá me encanta que hagas lo que te hace feliz. El día de mañana me encantaría ser como vos”.

Soy muy feliz donde estoy. Vivo mucho el minuto a minuto. Todo lo que viví en mi vida hoy soy agradecida. Los momentos más felices de mi vida fue cada vez que tuve un hijo. Eso es lo más lindo de la vida y lo volvería a tener. Disfruté mucho todo lo que viví. Me parece que viví como 180 años. Soy feliz de todo lo que tengo. Soy una agradecida a la Argentina por todo lo que me dio. Argentina no es fácil, pero si nos hace mucho más luchadores. Tuve un papá médico y una mamá ama de casa. Hoy tengo mi pastelería, hice mi dulce de leche, tengo una harina, tengo una marca y nadie me regaló nada. Todo fue con trabajo, con mi marido, armé mi familia enorme y le doy todo lo que necesita. Lo hice todo a pulmón y soy feliz y quiero seguir trabajando hasta el último día de mi vida.

La cocinera quiere volver a Santiago del Estero



-¿Cómo fue tu experiencia en Aguas Coloradas donde has planteado la posibilidad de crear, como en el resto del país, cooperativas?

Me quedé enamorada. No tenía mucha conciencia a dónde iba. De hecho, me quedé con ganas de ir a visitar a unas mujeres que hacen telar. En el avión me hice amiga de un señor (Abelardo Valdez) quien me dijo que era lejos hacia dónde yo iba. Se ofreció a llevarme y así lo hizo. El cariño de la gente de Santiago fue tremendo. Llegué a Aguas Coloradas donde me esperaban con carteles. Me sorprendí un montón del amor de la gente. Ellos prepararon todo. Cocinamos, en un día, de todo, desde medialunas hasta bizcochitos de grasa y tortas de manzana. Mientras cocinaban, ellos a la par, me seguían y “pegaban” todos los conocimientos. Llegó el momento de charlar, charla como tipo muy de amigas, de contarme todos sus problemas, y a mí me agarró muchas ganas de ayudar para que vivan en otras condiciones. Yo soy cero política. No hago reclamos a nadie. Creo que a la política la lleva cada uno y el hacer el bien por el otro lo podes hacer vos, él, el otro. Lo que pasa es que me falta unión. Obviamente, quiero volver a Aguas Coloradas, quiero seguir cocinando con las chicas, quiero poder ir más seguido, pero necesito ayuda para poder solucionarles un poco sus vidas. Volví con un nudo de esto no puede ser, esto no puede pasar, hay que ayudar a esta gente. Aparte, el cariño que le tienen a su tierra. Mi emoción era impresionante porque no es que renegaban de su tierra y se querían ir sino que defiende el lugar donde están y se quieren quedar. Volví con una misión que la tengo que cumplir. Llegué a Buenos Aires, fui al programa de TN, de Wiñazki (Nicolás, periodista), conté todo esto y me llamaron de la parte Social de Quilmes para ayudarme. Hay tantas cosas en el país para hacer que, obviamente, a veces, cuando uno no está en un camino súper marcado no tenes. La gente de Aguas Coloradas me manda fotos de todo lo que les enseñé.

Lo que me pasa es que mi país, la Argentina, me da mucho cariño todo el tiempo. La gente me quiere, Llego y es como una fiesta, Entonces, yo a eso lo utilizo para acercarme. La gente me siente como propia. A mí me encanta el ser humano y siento que acá el ser humano está golpeado y es por eso que tenemos que poner más campañas de ayuda. Yo tengo chicos (hijos) de 23 y de 21 años que están buscando irse. Y lo chicos que no tienen la posibilidad de irse y se van a quedar y necesitan que los atendamos, que lo formemos, que le demos posibilidades. Hay un montón de gente joven que está viviendo en situaciones difíciles y que por ahí no te das cuenta que ayudándolos a vivir mejor pueden ser un futuro para el país. Hoy me sigo ocupando de la gente de CONIN (organización sin fines de lucro fundada por el Dr. Abel Pascual Albino en Mendoza, Argentina con el objetivo de es quebrar la desnutrición infantil en la Argentina). Alrededor de ese niño con desnutrición hay una familia. Hay un entorno que si ese entorno no está bien el niñito vuelve a caer. Entonces, me empecé a preocupar de eso y ahí fue donde dije que hay que hacer cooperativas, que hay que hacer trabajar a esas mamá que están en la puerta de CONIN esperando que el chiquito salga. Esa mamá hoy no tiene trabajo y ¿cómo vive? ¿Cómo le da dignidad a su vida? Me desespera. Son tantas las cosas que tenes que hacer que, si, a muchas las logro es porque soy Maru Botana, pero muchas otras no porque no puedo. Me empiezo a preocupar. Como me gustaría poder dedicarme más. Hasta he pensado en contar con un programa de televisión solidario que tenga empuje y que pueda ir por diferentes zonas para ayudar. Si este país tuviera más cooperativas. Empecé con Silvia Flores, en La Matanza, enseñándoles a hacer el pan dulce. Es impresionante las oportunidades que da, En

