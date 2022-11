Armando Bo: "El mundo del fútbol para mí es una parodia"

02/11/2022 - 21:57 Pura Vida

El cineasta, guionista y productor Armando Bo presenta este viernes la segunda temporada de "El presidente", la producción de Amazon Prime Video que en tono de comedia y sátira retrata el entramado de corrupción detrás de la FIFA, y que en esta nueva entrega viaja al pasado para contar la historia de cómo el brasileño João Havelange logró apropiarse del organismo rector del fútbol mundial y transformarlo en un imperio.

"El mundo del fútbol para mí es una parodia en sí misma", dijo a Télam el ganador del Óscar por el guion de "Birdman" (2014), aquí director y showrunner. Es que esta segunda temporada, que lleva el título de "El presidente: El juego de la corrupción" y aunque está ambientada en otra época y con diferente elenco, mantiene el enfoque humorístico de la primera.

Mientras la temporada original (2020) seguía el affaire del mentado "FIFA Gate", sus sucesos y personajes más relevantes a través de la mirada del pequeño dirigente chileno Sergio Jadue (Andrés Parra), los nuevos episodios trasladan la acción al comienzo de la trampa.

¿Siempre supiste que la continuación sería una suerte de precuela?

Apareció la idea cuando estábamos filmando la primera. Se veía que funcionaba y me vinieron a preguntar qué me imaginaba, y me apareció la idea de por qué no contar el inicio del mundo de la corrupción. En un momento en que el deporte estaba manejado por europeos, este brasileño decide emprender esa batalla contra los molinos de viento, y logra conquistar el poder e inventar el sistema que se queda manejando el fútbol; esto de que el poder lo tienen los equipos chicos. La historia retrata ese descubrimiento de Havelange, que apoyándose en los países africanos podía desbancar a los europeos de la FIFA.

Havelange fue un tipo que negoció con todas las dictaduras militares. Nunca le importó mucho nada más que trascender y cómo hacer crecer ese negocio que él veía detrás y que todos consumimos. Y vaya si lo hizo.

¿Qué curiosidades descubriste en el proceso?

Sabía lo que creo que sabe cualquier persona que le gusta el fútbol, que es que manejó la FIFA, la inventó, la explotó y la hizo crecer. De una manera que creo que también hizo cosas positivas. O sea, unificó, le dio oportunidades a muchos países; que no creo que lo haya hecho porque era buen tipo, sino porque eso traía volumen y negocio. Aprendí mucho, y también de alguna manera pude transitar los años 70, viajar a África y ver cómo este tipo utilizando a Pelé logró conquistar y acercarse a los dirigentes africanos. Logré de alguna manera viajar al Mundial 78 y ver cómo Videla y Massera lo apretaron a Havelange y a él sin importarle nada.

¿Por qué decidieron cambiar el foco del narrador? Antes narraba Grondona (Luis Margani), y ahora lo hace Sergio Jadue (Parra)

El mundo del fútbol para mí es una parodia en sí misma; soy fanático del fútbol, pero al mismo tiempo todo lo que sucede alrededor del fútbol me resulta muy difícil, entonces la idea de que el protagonista de la temporada 1, que era Sergio Jadue, este pequeño corrupto de Chile cuente la historia del gran creador de la gran corrupción me pareció muy absurdo y creo que le da un toque de humor a todo este relato, me ayudó a pintar a la serie de un mundo paródico, de llevarla un poco a los extremos.